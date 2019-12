Bastenhaus wieder im Fokus

Was passiert mit dem Bastenhaus? Wären nicht vorübergehend Wohnungen für Gastro-Bedienstete machbar? Was das Landratsamt dazu sagt.

Tegernsee – Seit Juni 2016 bezahlt der Freistaat, vertreten durch das Landratsamt, jeden Monat 10 000 Euro Miete an die Bastenhaus GbR, Besitzerin des ehemaligen Hotels an der Hauptstraße. Asylsuchende sollen hier einziehen.

Doch davon ist nichts zu sehen. Auch nicht von den hierfür nötigen Umbaumaßnahmen. Es hakt am Brandschutz sowie fehlender Barrierefreiheit. 345.000 Euro Kosten sind angesetzt.

Regierung übernimmt Kosten für Umbau

Im Stadtrat fragte Anton Lengmüller (FWG) jetzt nach. Über zehn re fließe Geld, obwohl keine Nutzung erkennbar sei. „Könnte man nicht mit dem Landratsamt verhandeln, um vielleicht den Einbau von kleinen Wohnungen für Gastro-Bedienstete zu ermöglichen?“, fragte Lengmüller.

Leerstehendes Bastenhaus in Tegernsee: Neuer Vorschlag zur Belegung

Im Stadtrat fragte Anton Lengmüller (FWG) jetzt nach. Über zehn Jahre fließe Geld, obwohl keine Nutzung erkennbar sei. „Könnte man nicht mit dem Landratsamt verhandeln, um vielleicht den Einbau von kleinen Wohnungen für Gastro-Bedienstete zu ermöglichen?“, fragte Lengmüller.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) berichtete in diesem Zusammenhang von einer Anfrage der Firma Planquadrat, die im Bastenhaus ihre Bauarbeiter einmieten wollte. Dies sei am Landratsamt gescheitert. „Zudem wäre das dann wieder eine andere Nutzung, mit der sich der Stadtrat baurechtlich befassen müsste“, so Hagn.

Das Bastenhaus: Ein Fall fürs Schwarzbuch

Auf Nachfrage stellt Landratsamtssprecher Birger Nemitz klar: Grundgedanke bei der Anmietung des Bastenhauses sei die Unterbringung von Geflüchteten. „Eine anderweitige Belegung, etwa durch Bedienstetenwohnungen, müsste im Rahmen einer Untervermietung realisiert werden. Diese könnte aber die geplanten

Umbaumaßnahmen behindern und würde nicht der ursprünglich geplanten Verwendung entsprechen.“

Das Landratsamt rückt von seinem Weg nicht ab. Nemitz: „Wir erwarten weiterhin, die Belegung mit Geflüchteten bald umsetzen zu können.“

Lesen Sie hier: Flüchtlings-Unterkunft in Bad Wiessee wird abgerissen

gr