Tegernsee: Lösung für Psallierchor rückt näher

Von: Christina Jachert-Maier

Im Psallierchor sollen vier Gemälde Tegernseer Äbte ihren Platz finden. Für eine öffentliche Nutzung muss aber erst ein Fluchtweg geschaffen werden. © Thomas Plettenberg

Als „sehr produktiv und konstruktiv“ bezeichnet Kreisbaumeister Christian Boiger die jüngsten Gespräche in Sachen Psallierchor. Geht alles glatt, könnte der prachtvolle Raum bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Tegernsee – Hohe Bogenfenster lassen viel Licht herein, eine prachtvolle Stuckdecke überspannt den Raum. Hier, im Psallierchor, sollen vier lebensgroße Gemälde bedeutender Äbte des Klosters Tegernsee einen würdigen Platz erhalten. Noch befinden sich die Bilder bei dem Restaurator, der sie bis jetzt konserviert hat. Und noch ist einiges zu klären, bevor der Psallierchor endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Doch der jüngste Ortstermin hat das Projekt zur Freude von Kreisbaumeister Christian Boiger ein gutes Stück vorangebracht. „Der Termin war sehr produktiv und konstruktiv“, so Boiger.

Wie berichtet, braucht der Psallierchor, einst Teil der Tegernseer Kirche St. Quirinus, einen zweiten Fluchtweg. Bislang ist der 150 Quadratmeter große Raum nur durchs Gymnasium erreichbar. Am Brandschutz hakt’s auch bei der Kirche selbst: Auch das Gotteshaus braucht einen Fluchtweg. Beide Wege können möglicherweise in einem Zug geschaffen werden. Was die Realisierung so schwierig macht, sind der Denkmalschutz und die Vielzahl der Eigentümer. Staat, Kirche, die herzogliche Familie und die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee als Eigentümerin eines „immerwährenden Nutzungsrechts“ für den Psallierchor müssen zu einem Konsens kommen.

Nachdem die Verhandlungen seit Jahren nicht vorankommen, hat sich Kreisbaumeister Boiger als Moderator eingeschaltet. Unter seiner Regie ist ein Schritt schon vollzogen: Der Kreisausschuss hatte im Juni die Schenkung von insgesamt acht historischen Gemälden durch Herzog Max in Bayern angenommen. Dazu gehören die vier Abt-Bilder, die künftig die jetzt kahlen Wände des Psallierchors zieren sollen. Allerdings bedürfen die Bilder einer Restaurierung, auch der Psallierchor hat eine Sanierung nötig.

Boiger hat eine Lösung für die Schaffung des Fluchtwegs gefunden, der die öffentliche Nutzung erst möglich macht. Er soll durch die obere gotische Sakristei der Kirche über ein bestehendes Treppenhaus in den Innenhof des Schlosses führen.

Beim jüngsten Termin ging es nicht mehr ums Ob, sondern ums Wie. „Der nächste Schritt ist, dass die Architekten und Fachingenieure die technischen Rahmenbedingungen klären“, teilt Boiger mit. Privatrechtliche Fragen wie der Schallschutz zur Kirche – darum hat der Tegernseer Pfarrer Walter Waldschütz gebeten – und Dienstbarkeiten für den Fluchtweg würden noch „final abgestimmt“. Vorbesprechungen hätten bereits stattgefunden. Die Finanzierung des Brandschutzes sei bei dem Termin kein Thema gewesen, so der Kreisbaumeister.

Geschätzte Kosten: 850 000 Euro

Wer für die Kosten aufkommt, die für den Fluchtweg sowie Sanierung und Unterhalt des Psallierchors aufzubringen sind, ist noch Gegenstand der Verhandlungen. Die Kreissparkasse hatte bereits 2010 1,5 Millionen Euro an Herzog Max in Bayern für das immerwährende Nutzungsrecht bezahlt und ist auch bereit, den Bauantrag für den Fluchtweg zu stellen. Jahrelange Versuche, die teuer erworbenen Nutzungsrechte an die Kirche zu verkaufen, glückten nicht.

Bei der Schaffung eines Fluchtwegs für die Kirche selbst – dabei geht es vor allem um die Nutzung der Empore – liegen die Dinge anders. St. Quirinus gehört dem Freistaat, für den Brandschutz ist das Staatliche Bauamt Rosenheim zuständig. Das Amt nennt jetzt einen Zeitplan. „Die Bauausführung ist für 2023 vorgesehen“, teilt Pressesprecherin Ursula Lampe mit. Die Ausführungsplanung werde 2022 erstellt. Die Maßnahmen bezögen sich nicht auf den Psallierchor, sondern auf den Hauptraum der Kirche, erklärt das Staatliche Bauamt. Geschätzte Kosten: 850 000 Euro. Der Fluchtweg für den Kirchenraum hat seinen Endpunkt ebenfalls im Innenhof des Schlosses, was eine gemeinsame Lösung mit dem Psallierchor nahelegt.

Die vier Abtbilder will der Landkreis zunächst im jetzigen Zustand ausstellen, verbunden mit einem Spendenaufruf, die Restaurierung zu unterstützen. Nach der Sanierung des Psallierchors sollen die dann restaurierten Bilder dort als Dauerleihgabe hängen. Ein Nutzungskonzept für den Psallierchor sei in Abstimmung mit allen Beteiligten derzeit in Arbeit, erklärt Boiger. Er wolle sich dabei „aktiv einbringen“.