Mehr Sicherheit für Radler: Platz reicht nur für Schutzstreifen

Tegernsee

Es geht nicht nur um einen Radweg durch das enge Stadtzentrum. Es geht auch um das Ortsbild und die Frage, wieviel Parkplätze man zu opfern bereit wäre. Mehrheitlich hat der Stadtrat jetzt beschlossen, das minimal Machbare konkret zu planen: aufgemalte Radschutzstreifen in beide Richtungen.

Tegernsee – Nach der ersten Präsentation im März befasste sich der Stadtrat am Dienstagabend erneut mit der Machbarkeitsstudie des Planer Achim Ignatow. Diesmal stellte er die Möglichkeiten für Radwege in beide Richtungen entlang der Bundesstraße vor, also berg- und talseits. Zunächst ein 955 Meter langes Teilstück zwischen Seesauna und Schlossplatz gilt es so umzugestalten, dass nicht nur die 13 100 Fahrzeuge täglich (Stand 2016, 2,9 Prozent Schwerlastverkehr) durchgeschleust werden. Das Miteinander von Fußgängern und Radfahrern, das zunehmend schwierig wird, soll eindeutig geregelt werden.

Dass die Fahrbahn mindestens 6,50 Meter breit sein muss, und nicht überall genug öffentlicher Raum zur Verfügung steht, erschwert die Planung. Auch sollen Gehwege im Bereich der Geschäfte 3,50 Meter breit sein. Überhaupt schreibt die Verordnung „E-Klima 2022“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen vor, dass Fußgängern stets Vorrang eingeräumt werden müsse. Dazu kommen viele Ein- und Ausfahrten, Kurzzeitparker und Lieferverkehr, auch in zweiter Reihe.

Das Ergebnis der erneuten Studie: 1,50 Meter breite, aufgemalte Schutzstreifen wären machbar, ein eigener Radweg, 2,10 Meter breit inklusive bauliche Abgrenzung, hingegen nicht. Im Bereich zwischen Alpbach und Rathaus wäre dieser auch nur durch einen Verzicht der Längsparkplätze möglich. Ein Reizthema: „Parkplätze im Bereich der Geschäfte sind unverzichtbar“, fand Rudolf Gritsch (CSU). Anton Lengmüller (FWG), Inhaber eines Cafés an der Hauptstraße, warnte: „Sie zu streichen, wäre ein Zeichen der absolut niedrigen Wertschätzung der Geschäftsleute. Dabei sind wir das ganze Jahr da, Radfahrer nur das halbe.“ Für Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) war daher klar: „Wir können Parkplätze nicht abschaffen und kommen nicht daran vorbei, den Beschluss für den Bau der Tiefgarage umzusetzen.“ Grundsätzlich war nicht nur er für eine Lösung mit „Einfachheit und Klarheit“, da häufiger Wechsel der Radverkehrsführung nicht hingenommen würde. Dieser Meinung war zuvor schon Rudolf Gritsch: „Wir müssen klare Regeln schaffen, wer wo fahren und gehen soll.“

Andreas Obermüller (FWG) forderte „Maß und Ziel“,sah allerdings keinen akuten Handlungsbedarf, da der Bund die Straße ohnehin erneuern wolle. Andreas Feichtner (CSU), nach dessen Empfinden 20 Prozent der Radler „zu schnell und rücksichtlos“ unterwegs seien, hatte eine klare Meinung: „Rechts und links einen Strich ziehen, und gut isses.“ Tegernsee habe schon Millionen ausgegeben für den Umbau des Zentrums. Während Manuela Brandl (BürgerListe) von einem „riesigen Verkehrsproblem“ sprach und fand, dass man Fußgängern mehr Beachtung in Tegernsee schenken sollte, hielt Thomas Mandl (SPD) ein gut ausgebautes Radnetz wichtig für den Tourismus und für die Einheimischen. „Tegernsee ist ein Flaschenhals, und der muss beseitigt werden.“

Aufgemalte Schutzstreifen und Piktogramme – wie auch in Bad Wiessee oder Gmund teils vollzogen oder geplant – waren Marcus Staudacher (Grüne) schlicht zu wenig: „Unser Ziel war es doch, Radfahren sicher und attraktiv zu machen.“ Auf einer schmalen Spur, so Staudacher, könne kein Radler eingezwängt sein. Tegernsee sollte sich einer modernen Politik nicht verschließen. Auch Fraktionskollegin Barbara Staudacher hielt schmale Schutzstreifen für gefährlich, für sie wäre eine Wegeführung nur in Nord-Süd-Richtung, aber möglichst breit und geschützt, die bessere Lösung.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) fasste die ausführliche Debatte zusammen: „Es gibt keine durchgängig einheitliche Lösung.“ Gemäß dem Beschluss, der mit der Mehrheit von 12:3 Stimmen gefasst wurde, soll Folgendes nun konkret geplant werden: ein Radschutzstreifen auf der Bundesstraße sowohl von Norden nach Süden, als auch in umgekehrte Richtung. Auf sechs Parkplätze an der Seesauna sowie auf drei weitere Parkplätze im Verlauf der Strecke ist man bereit zu verzichten.

