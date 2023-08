Tegernsee: Mensa-Hütte darf bis 2024 bleiben - Genehmigung verlängert

Betreiber erleichtert

Die Denkmalschutzbehörde hat das To-go-Angebot vor dem Tegernseer Gymnasium um weiteres Jahr genehmigt. Die Mensa-Hütte darf damit bleiben.

Tegernsee – In der Mensa des Gymnasiums in Tegernsee kochen Rolf und Iris Ziesing seit rund zwölf Jahren für die Schüler – und erst heuer hat das Gastro-Ehepaar die Küche der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern übernommen. Nun ist klar: Auch das Hütterl vor dem Gymnasium dürfen die beiden weiterbetreiben. Die Denkmalschutzbehörde hat den Stand für ein weiteres Jahr genehmigt – bis August 2024.

Erleichtert darüber dürften nicht nur die Schüler und die Kunden sein, die das Mittagsangebot zum Mitnehmen schätzen. Auch für die Ziesings selbst ist das Hütterl, das in der Pandemie ihr wirtschaftliches Überleben sicherte, längst ein Herzensprojekt geworden. „Wir haben unheimlich viele liebe und nette Menschen kennengelernt, die zu uns kommen“, sagt Iris Ziesing. Natürlich sei sie froh, dass der Stand am Schlossplatz stehen bleiben darf. „Ein anderer Standort wäre für uns auch gar nicht in Frage gekommen, weil wir die Küche in der Nähe brauchen.“ Auf dem Schulgelände selbst hätte der Stand jedoch nicht stehen dürfen – das Geschäft lebt von Handwerkern und älteren Menschen, die das Areal als externe Gäste nicht betreten dürfen.

Nur in den Schulferien geschlossen

Entsprechend groß war die Sorge um die Sondergenehmigung – nicht zum ersten Mal. Die Denkmalschutzbehörde hatte die Erlaubnis seit 2020 regelmäßig auf nur ein Jahr befristet, erinnert Ziesing. Die Stadt Tegernsee unterstütze jedoch durch Vermittlungen – so auch diesmal. Das Rathaus berichtet in den Tegernseer Nachrichten von einer „engen Absprache“ mit der Behörde.

Trotz der nicht dauerhaft kalkulierbaren Laufzeit hat das Ehepaar zuletzt in den Stand investiert: „Wir haben nur noch Mehrweg-Geschirr“, erklärt Ziesing. Zwar sei das Einweggeschirr auch vorher schon biologisch abbaubar gewesen, doch das Pfand-System werde ebenfalls gut angenommen. Das Kochen übernimmt die Mensa-Betreiberin mit ihrem Mann dabei immer noch selbst, bestätigt sie auf Nachfrage. Um alle drei Standorte halten zu können, beschäftigt das Paar eine Mitarbeiterin im Verkauf an der Hütte und zwei Mitarbeiterinnen in der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern. Wie berichtet, hatten die Ziesings die Kolleginnen nach dem Rückzug der Seniorenresidenz Wallberg in ein neues Anstellungsverhältnis für die Schulmensa übernommen.

Geschlossen haben die beiden Küchen und der Straßenverkauf nur in den Schulferien. Abseits dieser Zeit arbeitet das Ehepaar von 6 bis 18 Uhr, verrät Iris Ziesing im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das ist ein langer Tag, aber die Arbeit macht uns viel Spaß.“ nap

