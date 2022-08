Mercedes brennt, Passanten helfen

Nachlöscharbeiten: Als die Feuerwehr Tegernsee eintraf, war das Feuer bereits eingedämmt. © feuerwehr Tegernsee

Glück für einen Mann aus Rosenheim: Sein Kleintransporter gerät während Fahrt in Brand, Passanten machen ihn darauf aufmerksam und helfen beim Löschen.

Tegernsee – Aufmerksamen und hilfreichen Passanten hat ein Rosenheimer zu verdanken, dass ein seinem Mercedes-Van kein größerer Schaden entstanden ist. Wie die Feuerwehr Tegernsee meldet, gerieten an dem Wagen Kunststoffteile am Unterboden in Brand. Der Mann war gerade in Tegernsee auf der Bahnhofstraße, Höhe Staudacherweg, unterwegs. Am Sonntag gegen 13.25 Uhr war das. Passanten machten den Fahrer auf das Feuer aufmerksam. „Nachdem das Fahrzeug abgestellt wurde, schlugen Flammen und Rauch unter dem Fahrzeug hervor“, berichtet die Feuerwehr weiter. . Eine aufmerksame Anwohnerin brachte dann einen Feuerlöscher, woraufhin der Brand durch einen Passanten eingedämmt werden konnte. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr (drei Fahrzeuge, 16 Einsatzkräfte) musste lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen.

Als Grund vermuten die Einsatzkräfte, dass der Brand durch eine Überhitzung, ausgehend von der Abgasanlage, ausgelöst wurde. „Das beherzte Eingreifen mehrerer Passanten“, so die Feuerwehr, konnte der Sachschaden an dem Fahrzeug gering gehalten werden.