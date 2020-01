Klinikbau an der Perronstraße: Nachbarn reichen Klage ein

Auf dem Grundstück an der Perronstraße findet gerade der Aushub für die Gebäude statt. Die Hangsicherung ist schon vor längerer Zeit erfolgt.

Pläne für Grundstück in Tegernsee sind mittlerweile genehmigt

von Gerti Reichl schließen

Die Pläne für den Bau einer Klinik und eines Sanatoriums an der Perronstraße in Tegernsee-Süd sind genehmigt. Doch der Widerstand einiger Nachbarn dauert nicht nur an – er wird schärfer.