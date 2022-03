Tegernsee: Naturschutzbehörde setzt keine Maximalzahl für Graugänse

Von: Gerti Reichl

Fühlen sich wohl am Tegernsee: Graugänse und ihr Nachwuchs. Wie viele das Tal verträgt, dazu gibt es seitens der Behörden keine Vorgaben. © Archiv tp

Der Problem-Schwan und die ersten Graugänse fühlen sich wieder wohl am Tegernsee. Das Landratsamt hat nun Stellung zum Themenkomplex bezogen.

Tegernseer Tal – Der Problem-Schwan und die ersten Graugänse, die sich am Tegernsee bereits wieder wohlfühlen, dazu das Freizeitverhalten der Menschen – der jüngste Bericht in unserer Zeitung sorgt allerorts für Gesprächsstoff. Jetzt nimmt auch das Landratsamt Stellung zu Fragen in Zusammenhang mit diesem Themenkomplex.

Tegernsee: Naturschutzbehörde setzt keine Obergrenze für Graugänse-Zahl

Etwa zu den Schutzbojen, die bestimmte Uferbereiche abgrenzen sollen, um so Wassersportler fernzuhalten. Bisher ist von den Bojen nichts zu sehen. „Die Bojen für die Schutzzonen werden wie jedes Jahr in den Monaten April oder Mai gesetzt“, erklärt eine Sprecherin der Behörde auf Nachfrage. Der genaue Zeitpunkt hänge unter anderem von den Wetterverhältnissen ab.

Zum Thema Graugänse und deren Bestand erklärt das Landratsamt, dass es seitens der Unteren Naturschutzbehörde keine Vorgaben über die maximale Zahl der Tiere gebe. Könnten sie geschossen werden, wenn die Population überhandnimmt, wie dies im vergangenen Jahr der Fall war? Grundsätzlich sei die Jagdzeit für Grau-, Kanada- und Nilgänse in Bayern von 1. August bis 15. Januar. Eine durch die Jagdbehörde erteilte Schießerlaubnis während der Jagdzeit sei im vergangenen Jagdzeitraum nicht in Anspruch genommen worden, so die Sprecherin. Begründung: Es seien keine Gänse vor Ort angetroffen worden. „Zukünftige Entnahmeerlaubnisse hängen von der Bestandsentwicklung ab und werden immer in enger Abstimmung zwischen Landratsamt, Gemeinden, Jägerschaft und Naturschutz erfolgen.“