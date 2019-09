Am Tegernsee ist bezahlbarer Wohnraum knapp. SPD-Kreisvorsitzende Christine Negele will das ändern. Ihr Vorschlag: nachbarschaftliches Wohnen.

Tegernsee – Knapper Wohnraum, steigende Mieten, Isolation im Alter – von diesen Problemen sind viele Menschen betroffen, auch im Tegernseer Tal. Dagegen will Christine Negele, Kreisvorsitzende der SPD, etwas unternehmen – und hat eine Initiative für bezahlbares nachbarschaftliches Wohnen ins Leben gerufen. Ihre Ideen präsentierte sie jetzt im Rahmen eines Informationsabends im Seehotel Zur Post in Tegernsee der Öffentlichkeit.

Tegernsee: Negele startet Initiative für bezahlbares Wohnen in Gemeinschaft

„Es ist ein Projekt, das ich zunächst anstoßen will. Da wird nicht schon im nächsten Jahr ein Haus stehen“, machte Negele eingangs deutlich. An oberster Stelle soll die Nachbarschaftlichkeit stehen. Klar ist: Hier soll sich jeder einbringen. Dementsprechend soll das Gebäude auch gestaltet werden. So wäre zum Beispiel ein gemeinsamer Veranstaltungsraum denkbar, in dem sich die Bewohner treffen, „etwa für Yoga oder andere gemeinschaftliche Unternehmungen“. Oder eine Gemeinschaftsküche, in der zusammen gekocht wird. Auch ein Garten, der gemeinsam gepflegt und bewirtschaftet wird, wäre nach Ansicht der Initiatorin eine gute Sache. Wer über handwerkliches Geschick verfügt, könnte dem Nachbarn bei Reparaturen behilflich sein. „Ich selbst könnte helfen, wenn es Ärger mit Ämtern gibt“, sagte die Sozialarbeiterin. Oder als Leihoma, sobald sie in Rente sei. „Im Gegenzug würde ich dann auch erwarten, dass jemand für mich einkaufen geht, wenn ich mit 40 Grad Fieber im Bett liege.“ Über die Gestaltungsmöglichkeiten hatte sich Negele bereits bei ähnlichen Projekten schlau gemacht. „Jeder muss wissen, wie viel ,sozial‘ er überhaupt will“, erklärte sie. So seien Wohnungen unterschiedlicher Größe geplant.

Stellt sich die Frage, wie die Finanzierung gestemmt werden könnte. Für Negele ist klar: Hier kommt nur ein genossenschaftliches Konzept in Frage, bei dem die Bewohner zugleich Mieter und Vermieter sind und gemeinsam über alle Fragen entscheiden können. Ein großes Plus wären die im Vergleich zum freien Markt geringen Mietpreise. Zudem dürfte jeder Mieter nur selbst seine vier Wände bewohnen, eine Weitervermietung solle nicht möglich sein. Damit wäre eine dauerhafte Gemeinschaft gesichert. Ein Neubau beispielsweise würde über Einlagen finanziert werden.

Auch die Möglichkeit, Fördermittel für das Projekt zu bekommen, hat Negele im Blick. Solche Förderungen könnten beantragt werden, wenn etwa ein Teil frei finanzierter Wohnungen Menschen mit Schwerbehinderung oder sozial schwachen Rentnern zur Verfügung gestellt würde. Auch ein Grundstück auf Erbpacht würde sie für eine gute Lösung halten.

Bezweifelt wurde von einigen Anwesenden allerdings, dass überhaupt ein bezahlbares Grundstück am Tegernsee zu finden sei. Dem widersprach SPD-Stadtrat Thomas Mandl: Ihm würden spontan drei geeignete Grundstücke im Besitz der Stadt einfallen. Er wolle sich gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen für das Projekt einsetzen.

Der Dokumentarfilm „Wer wagt, beginnt“ wird auf Negeles Betreiben hin am 9. Oktober ab 19 Uhr im Kino in Weissach gezeigt. Regisseurin Uli Bez, die anwesend sein wird, zeigt darin die Arbeit einer genossenschaftlichen Baugruppe – junge Familien, ältere Paare, Singles –, die ihr eigenes 53-Parteien-Haus in München realisiert. Der Eintritt ist frei. Auch der Termin für das nächste Planungstreffen steht bereits: am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr.

von Stefan Gernböck