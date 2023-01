Orban setzt sich für Tegernsee-Oligarch und Putin-Freund Usmanow ein

Von: Klaus Wiendl

Deutsche Ermittler glauben, dass Alisher Usmanow Immobilien am Tegernsee besitzt. © Sergei Ilnitsky/Peter Kneffel/dpa

Geht es nach Ungarns Regierungschef Orban, darf Alisher Usmanow bald wiederfrei über sein Vermögen verfügen. Derzeit gelten Sanktionen gegen den Usbeken.

Rottach-Egern – Ungarns Premier Viktor Orban fordert die EU ultimativ auf, neun russische Oligarchen von der Sanktionsliste zu streichen, sonst würde er die Verlängerung der Sanktionen gegen Russen, denen eine Nähe zu Putin nachgesagt werden, blockieren. Dies meldet das Onlineportal Forbes.com unter Berufung auf Brüsseler Quellen. Profitieren würde davon auch Alisher Usmanow, dem deutsche Ermittler auch Immobilien am Tegernsee nachsagen.

EU-Sanktionen gegen Tegernsee-Oligarch Usmanow – Ungarn-Premierminister Orban fordert Aufhebung

Seit 28. Februar vergangenen Jahres – vier Tage nach Putins Überfall auf die Ukraine – steht Usmanow als Nummer 673 auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Ausgewiesen als „kremlfreundlicher Oligarch, der besonders enge Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhält.“ Gegen diese Auflistung hatte der inzwischen 69-Jährige bereits im Juli mit drei weiteren Oligarchen am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg geklagt und die Herausgabe seines westlichen Vermögens gefordert. Bislang ohne Erfolg.

Gegen Usmanow ermittelt die Staatsanwaltschaft München. Sie wirft dem Usbeken mit russischem Pass unter anderem Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor.

Nun bekommt der auf 16 Milliarden Dollar taxierte Unternehmer Usmanow offenbar Flankenschutz vom rechtsnationalen Orban, der neun Oligarchen von der Liste gestrichen haben will. Die Sanktionsliste muss von den EU-Staaten einstimmig verabschiedet werden, um deren Gültigkeit ab dem 15. März zu verlängern. Inzwischen sind mehr als 1300 Personen und 170 Organisationen wegen Unterstützung der Ukraine-Politik des russischen Präsidenten von den Zwangsmaßnahmen betroffen.

Usmanow-Schwester gewann Rechtsstreit – Sanktionen wurden aufgehoben

Was anderen noch verwehrt wird, hat Usmanows sanktionierte Schwester Saodat Narzijew im September bereits geschafft, so der britische Guardian. Die 56-jährige Gynäkologin soll zwischenzeitlich die wirtschaftlich Berechtigte von bis zu 27 Konten bei der Schweizer Großbank Credit Suisse gewesen sein. Auf einem dieser Konten sollen sich im April 2011 Vermögenswerte in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar befunden haben. Sie hatte offenbar mit Erfolg bereits im April Rechtsmittel gegen die Sanktionen eingelegt.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Sanktionen gegen Saodat Narzijewa auf falschen Anschuldigungen beruhen, die nun überzeugend und eindeutig widerlegt sind“, wird die Sprecherin von Usmanows Schwester zitiert. Ob ihr Bruder mit Orbans Unterstützung Erfolg hat, wird sich demnächst weisen.