Wegen des Coronavirus bleiben Geschäft geschlossen und Arbeiter zuhause. Doch die Parküberwachung läuft weiter. Eine Tegernseerin wundert sich: Muss das sein?

Tegernsee – „Während im Gesundheitsamt Miesbach auch Rentner aushelfen müssen und dringend Personal gesucht wird, muss die arme Politesse in Tegernsee jetzt noch kontrollieren. Muss das jetzt noch sein?“, wundert sich die Tegernseerin Evi Bertele-Busse und denkt vor allem an jene Einheimische, die teilweise wegen geschlossener Geschäfte und Gaststätten ihr Auto ausnahmsweise nicht nur nachts, „sondern nun leider auch am Tag nicht auf einem Betriebsparkplatz, sondern am Straßenrand in Tegernsee parken müssen“.

Tegernsee: Parküberwacherin trotz Corona-Krise weiterhin unterwegs

Es sei wichtig, den Bürgern gerade in diesen Zeiten zu signalisieren, dass die öffentliche Ordnung nicht gefährdet ist – so hatte sich Michael Braun, Geschäftsführer des Zweckverbands Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland, bereits auf Nachfrage unserer Zeitung geäußert (wir berichteten). Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) nennt weitere Gründe: Zum einen sei die Parküberwacherin für bestimmte Zeiten bei einer Privatfirma, mit der die Stadt für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zusammenarbeitet, gebucht und müsse auch ihr Geld verdienen. „Zum anderen müssen wir erst abwarten, ob unser geharnischter Brief wegen des Ausflugsverkehrs Wirkung zeigt“, erklärt der Rathauschef.

Wie berichtet, sind trotz weitgehender Ausgangsbeschränkungen immer noch etliche Menschen unterwegs und steuern Parkplätze in Tegernsee an. „Die Überwacherin gibt auch Infos an uns weiter, wie die Lage ringsum ist“, berichtet Hagn. Man werde die Situation beobachten und gegebenenfalls die Verkehrsüberwachung herunterfahren.