Tegernsee prüft Solarpark am Leeberg

Von: Gerti Reichl

Auf der „Amerikanerwiese“ am Leeberg könnte der Solarpark auf einer Fläche von einem Hektar entstehen. Die Wiese gehört der Stadt. © Thomas Plettenberg

Ein ehrgeiziges Projekt hat das E-Werk Tegernsee im Stadtrat vorgestellt: ein Solarpark auf der „Amerikanerwiese“ am Leeberg. Nach kontroverser Debatte wurde mehrheitlich entschieden, die Machbarkeit zu prüfen.

Tegernsee – „Das Projekt auf so einer Fläche ist ein Bekenntnis, wie man zur Energiewende steht.“ Dieses Statement kam von Bürgermeister Johannes Hagn (CSU), nachdem E-Werk-Chef Manfred Pfeiler und Stellvertretender Vertriebsleiter Thomas Wimmer das Projekt präsentiert hatten: Auf der „Amerikanerwiese“, die sich im Besitz der Stadt befindet, könnte auf einer Fläche von einem Hektar ein Solarpark mit 1304 Modulen entstehen.

„Die Solarenergie aus der Region ist eine Antwort auf die Herausforderungen der Stromversorgung“, sagte Wimmer und führte den steigenden Stromverbrauch auch am Tegernsee an, verursacht durch Großbauprojekte, die Zunahme an Wärmepumpen und E-Mobilität. Er zählte nicht nur Vorteile auf, wie Reduzierung von Treibhausgasen, kostengünstige Stromgewinnung oder Vermeidung von Stromtrassenbau, sondern auch Ziele wie geringere Abhängigkeit von Energieimporten, Preisstabilität, Sicherung von Arbeitsplätzen und Unterstützung des Landkreisziels zur Klimaneutralität bis 2035. „Vom Wünschen allein kommt nichts“, stellte Wimmer fest und sprach von einem „Vorzeigeprojekt für das Tegernseer Tal und einem Anreiz für weitere Projekte“. Die Wiese sei wegen ihrer guten Süd-Ausrichtung bestens geeignet, nicht verbaut und gut ans Kabelnetz anzubinden. Was eine mögliche „Blendwirkung“ der Module betrifft, so müsse man ein Gutachten erstellen. Sollte der Stadtrat mitmachen und das Genehmigungsverfahren in Gang kommen, sei eine Umsetzung Ende 2023 möglich. Für Hagn lagen weitere Vorteile auf der Hand: Die Wiese ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaugebiet ausgewiesen, sie liegt weder im Außenbereich, noch in einer Hochwasserzone.

Solarpark-Projekt am Leeberg: Nicht alle sind begeistert

In der anschließenden Debatte formulierte Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) treffend, wie es wohl den meisten Stadträten ging: „Ja, es handelt sich um einen massiven Eingriff in die Landschaft, das sagt mein Herz. Aber der Verstand sagt mir, dass wir uns mit alternativer Energie beschäftigen müssen.“ Er sei dankbar, dass die Debatte nun ausgelöst wurde. Thomas Mandl (SPD) fand die Idee „gut und ausgezeichnet“, wenngleich er sauer reagierte, dass der Arbeitskreis Energie, dessen Sprecher er ist, nicht eingebunden war. Es sei richtig, über die Amerikanerwiese nachzudenken, meinte Rudolf Gritsch (CSU). „Es muss aber nicht ausschließlicher dieser Ort sein.“ Er könne sich auch eine Überdachung des Point-Parkplatzes mit Solarmodulen vorstellen, was auch im Arbeitskreis Point schon diskutiert worden sei.

Während Andreas Obermüller (FWG) froh war, dass der Ball ins Rollen gekommen sei, gestand Carolin Machl (CSU), dass sie sich wegen des „Sahnestücks“ am Leeberg hin und hergerissen fühle. Auch Manuela Brandl (BürgerListe) meinte, dass ihr das Herz extrem blute bei der Vorstellung, dass der Ort, der ja auch vom Tourismus lebe, damit wieder ein Stück weniger grün werde. Sie regte eine Beteiligung in anderen Bereichen, etwa neben der Autobahn an. „Wir können auch in Schönheit sterben“, reagierte Hagn, der dringenden Handlungsbedarf sah. Marcus Staudacher (Grüne) fand das Projekt einfach nur „toll“, „denn wir haben keine Zeit mehr“. Peter Hollerauer (FWG) konnte sich nicht damit anfreunden. „Das ist die Antwort auf die ’Überfahrt’, oder?“, frotzelte er, lehnte den Standort ab und forderte eher PV-Anlagen auf Dächern. Florian Kohler (BürgerListe) forderte eine gründliche Wirtschaftlichkeitsprüfung und fragte provokant: „Warum muss Strom lokal produziert werden? Wir haben doch Leitungen.“

Von einem Investment von rund 630 000 Euro war noch die Rede, dann wurde mit 11:4 Stimmen entschieden, in einem nächsten Schritt nun die weitere Machbarkeit zu prüfen.

Zahlen zum Solarpark-Projekt:

Größe der Fläche: 1 Hektar (10 000 Quadratmeter). Anzahl der Module: 1304. Hersteller: Trina Solar. Hersteller des Wechselrichters: Huawei. Leistung jedes Solar-Moduls: 650 Watt Peak (Wp). Jahresstromertrag: 935 000 Kilowattstunden (kWh). Bei einem Haushaltsverbrauch von 3500 kWh pro Jahr wäre eine Versorgung von bis zu 267 Haushalten mit Solarstrom möglich. Einsparung an CO2: 374 Tonnen jährlich. Investitionsvolumen: rund 630 000 Euro.

gr