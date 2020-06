Schifffahrt kehrt zu Normalbetrieb zurück

Ab 25. Juni heißt es am Tegernsee: Leinen los für die komplette Flotte. Die Bayerische Seenschifffahrt kehrt zum Normalbetrieb zurück. Allerdings mit Regeln für die Gäste.

Tegernsee - Seit Ende Mai legten die Schiffe am Tegernsee nur zu Rundfahrten ab, vom normalen Betrieb war die Flotte noch weit entfernt. Jetzt kehrt die Bayerische Seenschifffahrt auch am Tegernsee zur Normalität zurück: Wie Finanz- und Heimatminister Albert Füracker ankündigt, fahren ab Donnerstag, 25. Juni, die Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt wieder im gewohnten Takt und legen an allen Stegen an.

„Es freut mich, dass auf Grundlage der ersten Erfahrungen in den letzten Wochen jetzt zum gewohnten Normalbetrieb übergegangen werden kann. Aber natürlich gilt auch in Zukunft das Gebot der Vorsicht: Ich bitte alle an Bord, beim Genießen der Fahrt über den See weiterhin die notwendigen Hygieneregeln nicht zu vergessen.“

Insgesamt stehen damit wieder 33 Fahrgastschiffe am Königssee, Tegernsee, Starnberger See und Ammersee uneingeschränkt im Linienbetrieb für die Fahrgäste zur Verfügung.

Seit 30. Mai fuhren die Schiffe bereits mit einem speziellen Rundfahrtangebot, das jetzt erweitert wird. Weiterhin gilt zum Schutz von Gästen und Besatzung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an Bord.

