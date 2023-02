Tegernsee-Schifffahrt macht sich bereit für neue Saison

Von: Gabi Werner

Umfangreichere Arbeiten laufen derzeit am Rathaus-Steg 1 in Tegernsee. Hier wird die Zugangsrampe umgebaut, so dass der Einstieg für die Passagiere in die Schiffe künftig weniger steil ist. © Thomas Plettenberg

Bald startet für die Tegernsee-Schifffahrt die neue Saison. Um vorbereitet zu sein, hat das Unternehmen die vergangenen Wochen genutzt, um Schiffe und Stege auf Vordermann zu bringen.

Tegernsee – Noch befindet sich die Schifffahrt am Tegernsee im Winterschlaf. Der reguläre Fahrbetrieb startet erst am 25. März. Untätig sind die Mitarbeiter während der Winterpause aber nicht. Die Zeit wird genutzt, um sowohl an den Schiffen als auch an den Anlegestellen rund um den See Revisionsarbeiten durchzuführen. „Das machen wir überwiegend selber“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Andreas Feichtner. Unter anderem waren heuer Wartungsarbeiten an den Stegen beim Tegernseer Rathaus fällig.

Neue Zugangsrampe soll in Tegernsee das Einsteigen in die Schiffe erleichtern

Bei einem der Stege wurde der Belag erneuert, wie Feichtner berichtet. Die Arbeiten an dem anderen Steg sind aufwendiger und laufen aktuell noch. Hier werde die Zugangsrampe neu gestaltet, so dass die Fahrgäste künftig bequemer in die Schiffe einsteigen könnten, erklärt der Vize-Chef, der derzeit Betriebsleiter Stephan Herbst vertritt. Der Zugang soll für die Passagiere künftig weniger steil sein.

Wegen Adventszauber: Manche Arbeiten können erst nach Weihnachten beginnen

Die Mitarbeiter der Schifffahrt würden das ganze Jahr über abchecken, an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. „In der Winterpause wird dann alles peu à peu hergerichtet“, schildert Feichtner. Bei manchen Anlegestellen könne man erst spät mit den nötigen Maßnahmen beginnen, immerhin verkehren die Schiffe anlässlich des Adventszaubers bis Weihnachten auf dem Tegernsee.

Bis im März der der Linienverkehr wieder aufgenommen wird, seien aber alle Revisionsarbeiten und alle Schönheitskorrekturen an den Schiffen abgeschlossen, sagt Feichtner. „Dann starten wir wieder voller Tatendrang in die neue Saison.“

