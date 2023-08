Tegernsee: Schifffahrt von Personalmangel (noch) verschont - Neue Gastronomen geben Gas

Von: Jonas Napiletzki

Zurück im alten Fahrwasser: Die Seenschifffahrt hat Corona endgültig überwunden – die Auslastung ist gut. Auch das Personal reicht für den Betrieb am Tegernsee noch aus, wenngleich die Bewerberzahl sinkt. © Thomas Plettenberg

Die Schifffahrt auf dem Tegernsee ist (noch) nicht vom Personalmangel betroffen. Geschäftsführer und Gastronomen erklären, wo sie trotzdem anpacken.

Tegernsee – Vielleicht sind es die schönsten Arbeitsplätze der Region. Die Fahrgastzahlen belegen jedenfalls, dass es sich gut aushalten lässt an Bord der Schiffe auf dem Tegernsee. Aber auch vor einer „touristisch reizvollen Umgebung“, wie die Bayerische Seenschifffahrt GmbH in ihren Stellenausschreibungen wirbt, macht der Personalmangel nicht Halt. Zwar mussten auf dem Tegernsee noch keine Linien gestrichen werden, wie es auf dem Starnberger See der Fall ist. Zurücklehnen kann sich Geschäftsführer Michael Grießer aber nicht. „Es wird zunehmend schwerer“, sagt der Chef von rund 170 Mitarbeitern.

Saisongeschäftfordert vollen Einsatz

Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, Grießer lässt einen leisen Seufzer durchs Telefon klingen. „Es ist wie überall“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben zwar das Personal, das wir brauchen, aber wir haben nicht mehr zig Bewerbungen.“ In Tegernsee sucht Grießer derzeit einen Mitarbeiter im Fahrdienst, einen KfZ-Mechatroniker, Schlosser, Elektroniker, Zimmerer oder Schreiner.

Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt. © Thomas Plettenberg

Noch aber reicht der Personalstamm, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Zwei große und zwei kleine Rundfahrten gibt es, alles wie im Vorjahr. „Aber wir müssen im Sommer richtig Vollgas geben“, sagt der Geschäftsführer. Überstunden bauen Festangestellte erst im Winter ab. Das Saisongeschäft sei nicht für jeden etwas – „so schön der Arbeitsplatz ist“.

Beklagen will sich Grießer nicht. „Wir haben, was die Schiffe angeht, großes Glück in Tegernsee.“ Die neuere Technik, die der GmbH des Freistaats zuletzt in Starnberg mit mehreren technischen Ausfällen zum Verhängnis wurde, gibt es hier noch gar nicht. „Mit den älteren Schiffen auf dem Tegernsee haben wir weniger Probleme, weil sie viel weniger Elektronik und mehr Mechanik haben“, erklärt Grießer. Die kleinen Schiffe hätten aber schon „ein gewisses Alter“, räumt der Geschäftsführer ein. Mittelfristig würden sie ersetzt, konkrete Pläne gibt’s dazu aber noch nicht.

Erst mal ist der Chef froh darüber, dass die harten Corona-Jahre „endgültig überwunden“ seien. „Und die neuen Gastronomen sind ein Glücksfall für unseren Betrieb in Tegernsee.“

Neue Gastronomen sind zufrieden

Die neuen Gastronomen – das sind, wie berichtet, Sabrina Rössel und Florian Riethmüller. Die Pächter des Seehotels zur Post haben die Schiffsgastro am Samstag, 1. April, übernommen, einen Tag nachdem sie ihre Lateinamerika-Bar „La Casa 7“ eröffnet haben. Mit seinen mittlerweile drei Standbeinen hat das Duo viel zu tun, ist aber insgesamt zufrieden. „Die Charterfahrten laufen super, und auch die Erlebnisfahrten sind gut gebucht“, sagt Riethmüller. Ein bisschen gewöhnen muss er sich noch an die schaukelnde Küche. „Gastronomie auf dem Schiff ist schon anders“, erzählt er und lacht. Dazu gehöre auch die exakte Planung, was aufs Schiff muss – und was vielleicht schon an Bord ist. „Anhalten, um kurz etwas nachzuholen, geht gar nicht oder nur bedingt.“

Neu hinterm Tresen: Sabrina Rössel und Florian Riethmüller betreiben seit Saisonbeginn die Gastronomie. © Thomas Plettenberg

Die Zusammenarbeit mit der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH beschreibt Riethmüller indes als „partnerschaftlich“. Im Herbst wolle er sich mit dem Team erneut zusammensetzen und das erste Jahr bilanzieren. Stand jetzt, verrät Riethmüller, wollen er und Rössel aber auf jeden Fall weitermachen. „Dafür, dass wir einen absoluten Kaltstart hatten, läuft es sehr gut“, erklärt er. Ähnlich wie die Schifffahrt selbst, treibt den Gastronom nur die Sorge ums Personal um. „Mit Festangestellten sind wir gut abgedeckt, aber Aushilfen bei Charterfahrten könnten wir immer gut gebrauchen“, sagt Riethmüller.

Erschwerend hinzu komme bei der Suche der Wohnraum; alle Personalzimmer hat das Gastro-Duo längst vergeben, manche Bewerber seien allein wegen der erfolglosen Suche wieder abgesprungen, schildert der 30-Jährige. Und das, obwohl der Job auf dem Wasser mit Musik und gut gelaunten Menschen aus seiner Sicht wunderschön ist. Er selbst, ergänzt Riethmüller, komme aber gar nicht immer aufs Schiff. Bei drei Gastronomien könne er bei seinen Mitarbeitern nicht ganz so präsent sein, wie er es gerne wäre. Doch wenn es soweit ist, freut sich der Tegernseer auf die Erfahrungen. „Auf dem Schiff ist alles in Bewegung“, sagt Riethmüller. „Ein cooler Job.“ nap

