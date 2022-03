Tegernsee schmiedet Pläne für die Point

Von Sandstrand bis Sportgelände: CSU-Antrag zur Weiterentwicklung im Stadtrat befürwortet

Die Point in Tegernsee soll attraktiver werden. Der Stadtrat zeigte sich aufgeschlossen, als jetzt ein CSU-Antrag vorlag. Jetzt soll sich ein Arbeitskreis ans Werk machen.

Tegernsee – Die Point mit ihren Badestränden, dem Rundweg, den Beachvolleyballplätzen und der Sportanlage ist ein beliebtes Freizeitgelände. Das war nicht immer so: Von 1920 bis in die 1950er-Jahre luden Tegernseer hier ihren Müll ab, weshalb die Stadt eine umfangreiche Bodenuntersuchung in Auftrag geben musste. Bis 2001 gehörte die Point dem E-Werk Tegernsee, erst ab diesem Zeitpunkt ging sie in den Besitz der Stadt über.

Regelmäßig sorgt die Point für Gesprächsstoff, sei es, weil es um den Bau einer Therapiehalle für die Orthopädische Klinik geht, um den Bau eines dritten Beachvolleyballplatzes oder um die Erweiterung des Parkplatzes, der 2015 allerdings mehrheitlich abgelehnt wurde.

Zur jüngsten Sitzung des Stadtrats legte die CSU-Fraktion mit Unterstützung der Jungen Union (JU) Tegernsee-Egern-Kreuth einen umfassenden Antrag zur Weiterentwicklung der Point vor. Im Kern geht es um ein Konzept für die Nutzung als Sport- und Freizeitgelände, das mit allen relevanten Vereinen und mit Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes erarbeitet werden soll. Ziel soll sein, dass die Point zu einem Dreh- und Angelpunkt sozialer Begegnungen für verschiedene Sport- und Freizeitinteressen und vieler Altersgruppen wird. Noch heuer vor der Sommerpause, so der Wunsch der CSU-Fraktion, sollte der erste Entwurf für ein Konzept und ein erster Umsetzungsplan vorliegen.

Die Point soll schöner werden: Das sind die Vorschläge

Elf Punkte beinhaltet der Antrag. Dazu gehören nicht nur die vollständige Erhebung der Ist-Situation und die Formulierung eines klaren Ziels, wofür die Stadt die Point grundsätzlich verwenden will, auch in Hinblick auf die Wettkampffähigkeit der Sportstätten. Während einerseits Ruhe- und Erholungsbereiche erhalten werden sollen, sollten Sporteinrichtungen ergänzt oder saniert werden. An attraktive Angebote wie einen Skateboard-Parcours oder eine Boule-Bahn denkt die CSU ebenso wie an die Weiterentwicklung der Tartanbahn, die Neuerrichtung eines Bolzplatzes oder die Neugestaltung des Spielplatzes. Am Ufer sollte wieder Sand aufgefüllt werden, zudem sollten Grillstellen vorbereitet werden, um wildes Grillen und Brandgefahr zu reduzieren. Auch Ausbau und Neugestaltung des Parkplatzes sollten in das Konzept einbezogen werden.

„Die Auflistung ist kein Forderungskatalog, das sind Vorschläge, die gesammelt wurden“, stellte Rudolf Gritsch im Namen der CSU-Fraktion klar. Er erinnerte daran, dass die Point in den vergangenen Jahren immer wieder Thema im Stadtrat gewesen, eine konkrete Entwicklung aber wegen der Baumaßnahmen rund um die Orthopädische Klinik zurückgestellt worden sei. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt da, um das Thema wieder aufzugreifen, heißt es in der Begründung des Antrags.

Am Ratstisch erntete Gritsch rundum Zustimmung. „Sehr gut“, kommentierte Ursula Janssen (Grüne), ihr Fraktionskollege Marcus Staudacher fand den Antrag ebenfalls gut, forderte aber, dass keine weitere Fläche versiegelt werde.

Die Point sei nicht mehr ansehnlich, daher freue er sich auf eine Entwicklung, stellte Peter Hollerauer (FWG) fest und schlug vor, einen Experten ins Boot zu holen. Wie im Antrag vorgeschlagen, griff Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) die Idee für einen Arbeitskreis auf. Dieser solle dann einen Experten dazu holen.

Er sei schon jetzt gespannt auf das Ergebnis, sagte Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG). Aber er sei auch froh, dass es sich erst einmal um einen Katalog an Vorstellungen handle, „damit wir dann nicht Disneyland-artig alles haben.“ Dass Grillstationen und auch Sandstrände in dem Antrag genannt werden, gefiel Anton Lengmüller (FWG). „Das kam nämlich bei der Bevölkerung sehr gut an.“

Rathauschef Hagn fasste die Debatte zusammen: Es soll sich nun ein Arbeitskreis formieren, in dem jede Fraktion und Partei vertreten ist, Experten sollen hinzugeholt werden. Einstimmig stand der Stadtrat hinter diesem Beschluss.

