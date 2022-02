Tegernsee schnürt dickes Investitionspaket

Von: Gerti Reichl

Die Stadt Tegernsee, hier ein Blick auf den Leeberg (r.) und das Schloss (l.), investiert fleißig, braucht damit aber ihr finanzpolster bis 2024 auf. © Thomas Plettenberg

Der Stadtrat hat ein dickes Investitionspaket bis 2025 geschnürt. Zwar werden die Rücklagen bis 2024 größtenteils aufgebraucht sein, doch neue Schulden sind nicht nötig. Der größte Brocken ist das Feuerwehrhaus.

Tegernsee – Das komplette Paket war vorberaten. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hatte sich sowohl mit dem Investitionsprogramm für heuer als auch mit dem Finanzplan bis 2025 bereits befasst. Punkt für Punkt erläuterte Kämmerer Jürgen Mienert auch dem Stadtrat das Werk. Knapp 10 Millionen Euro werden demnach allein heuer in verschiedene Maßnahmen investiert. 2023 sind es 4,65 Millionen Euro, 2024 4,53 Millionen Euro, 2025 erneut 3,29 Millionen Euro. Korrigiert wurde für heuer die Summe, die aus der Rücklage entnommen wird. Sie sinkt geringfügig auf knapp 3,98 Millionen Euro und 2023 von 848 000 Euro auf 348 000 Euro. Mienert musste berichten, dass bei planmäßigem Verlauf der Haushaltsentwicklung die Rücklagen der Stadt bis Ende 2024 zum größten Teil aufgebraucht seien. „Erst 2025 ist wieder eine Zuführung möglich“, so Mienert. Die gute Nachricht: Weder heuer, noch in den Folgejahren sind neue Kreditaufnahmen geplant. Eine für 2021 vorgesehene, aber nicht benötigte Darlehensaufnahme von 1,29 Millionen Euro wird jedoch auf dieses Jahr übertragen.

Punkt für Punkt erläuterte der Kämmerer die geplanten Maßnahmen, die am Ende einstimmig und ohne Diskussion sowie mit dem ausdrücklichen Dank von Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) an seinen Finanzchef verabschiedet wurden.

Rathaus

Insgesamt 205 000 Euro werden heuer unter anderem in die Sanierung der südlichen Außenfassade, Fahrradständer mit Ladestation, Ausstattung in den Büros oder ein elektronisches Archivsystem gesteckt. Auch Sitzungssaal, Bücherei und Lesesaal werden umgebaut, hier sind 2023 500 000 Euro vorgesehen.

Feuerwehr

Gut 5,2 Millionen Euro werden hierfür heuer benötigt, die Summe von 4,75 Millionen Euro ist ein Teilbetrag für das Feuerwehrhaus, weitere 2,5 Millionen Euro sind 2023 fällig. Allerdings gibt’s Staatszuschüsse über 650 000 Euro sowie über 170 000 Euro für die Photovoltaik. Jeweils 400 000 Euro sind 2022 und 2023 für die Wohnungen nötig, ein Förderbescheid über 500 000 Euro liege laut Mienert noch nicht vor. 2024 sind 150 000 Euro für die Wiederherstellung des Schulhofs nötig, wo derzeit die Ersatzhalle steht. Apropos Ersatz: Das 30 Jahre LF 16/12 muss ausgetauscht werden (465 000 Euro).

Schule, Kinder, Sport

60 000 Euro sind 2023 für den Breitbandanschluss der Schule nötig, allerdings gibt’s 45 000 Euro vom Staat zurück. Der überweist heuer 35 000 Euro für Lehrdienstgeräte und Digitalisierung. Neue Geräte am Spielplatz Schwaighofanlage kosten 35 000 Euro, mit 100 000 Euro beteiligt sich die Stadt am Umbau der Krippe Reisbergerhof. Für eine Bewässerungsanlage des Rasenspielfeld Point macht die Stadt 2023 40 000 Euro locker.

Verkehr

465 000 Euro werden heuer unter anderem investiert in elektronische Info-Tafeln an den Bushaltestellen, die Sanierung der Klosterwachtstraße im unteren Bereich sowie beim Papiercontainer, in die Verbesserung der Straßen- und Wegeinfrastruktur in Hinblick auf eine fahrradfreundliche Kommune und in die Erneuerung des Kopfsteinpflasters am Kalterer Platz. Die Neuasphaltierung und Gehwegverlängerung der Neureuthstraße zwischen Lieberhof und Einfahrt Neureuth-Parkplatz steht für 2025 im Programm. „Wenn das Almdorf verwirklicht ist“, merkte Mienert an.

Bauhof, Fuhrpark

159 000 Euro sind eingeplant für die restliche Zahlung eines Müllfahrzeugs. Auch eine mobile Ampelanlage für Baustellenbetrieb muss angeschafft werden. Für 2023 steht die Anschaffung eines Unitrac für 140 000 Euro an.

Wasserversorgung

Mit gut 1,6 Millionen Euro ist dies mit der größte Punkt im Investitionsprogramm. Dazu gehören unter anderem Sanierung und Neubau des Hochbehälters Tuften (250 000 Euro), die Erneuerung der Brunnenleitung von der Tuftenstraße 11 bis zur Riedersteinstraße (50 000 Euro), der Neubau einer Trinkwasserleitung an der Bundesstraße beim Alpbach (250 000 Euro), die Herstellung eines Notverbunds mit der Wasserversorgung Egern (250 000 Euro) sowie die Erneuerung der Leitung in der Olaf-Gulbransson-Straße (500 000 Euro).

Kurverwaltung, Gärten

Für 45 000 Euro schafft die Stadt weitere Marktstände mit Beleuchtung an, die Ufersicherung an der Rathausanlage mit Pflasterarbeiten wird 25 000 Euro heuer kosten, für die Umgestaltung der August-Macke-Anlage sind 35 000 Euro eingeplant, eine neue Beetfläche am Kalterer Platz sowie ein Maibaum-Standort stehen mit 60 000 Euro im Programm. 35 000 Euro wird der Ersatz des 40 Jahre alten Aufzug-Steuerungsmoduls im Haus des Gastes kosten.

Liegenschaften

Jeweils 200 000 Euro plant die Stadt bis 2025 für die Modernisierung und energetische Sanierung ihrer Wohngebäude ein, jeweils 100 000 Euro für Grunderwerb. Unter anderem bekommt das Wohngebäude am Prinzenweg 4 eine neue Heizung und Elektroinfrastruktur (175 000 Euro), die Sanierung des Wohnhauses an der Karl-Theodor-Straße 7 wird heuer mit 60 000 Euro veranschlagt, in den nächsten Jahren mit jeweils 300 000 Euro.

Finanzen

Eine Pauschale von jeweils 61 000 Euro für Investitionen bekommt Tegernsee bis 2025. Für die Schaffung von Parkplätzen und die Eigenkapitalstärkung der Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV) werden jährlich 100 000 Euro zurückgelegt. Ein wichtiger Posten, angesichts der aktuellen Diskussion um Tiefgarage und Parkhaus.

