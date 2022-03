Aggressive Schwäne und dreckige Gänse am Tegernsee: Drohen wieder Probleme mit dem Federvieh?

Von: Gerti Reichl

Die Graugänse sind zwar nett anzusehen, aber wegen ihrer großen Kothaufen ein Problem. 19 Exemplare wurden jetzt allein auf der Point gezählt. © Thomas Plettenberg

Es droht wieder Ärger auf dem Tegernsee: Freizeitsportler und Schwan geraten aneinander, Graugänse hinterlassen ihren Dreck auf den Badewiesen.

Tegernseer Tal – Die Tegernseerin, die regelmäßig mit ihrem Stand-up-Board durch die Egerner Bucht paddelt, ist sich ganz sicher: Der Schwan ist wieder da. Nicht irgendeiner, sondern jenes aggressive Höckerschwan-Männchen, das seit dem Frühjahr 2019 alle angreift, die ihm nicht geheuer sind – Kajakfahrer, Angler und vor allem Stand-Up-Paddler. Seitdem wird viel diskutiert – auch unter unseren Online-Lesern, die schon damals mehrheitlich (77 Prozent) der Meinung waren, dass das Problem nicht der Schwan ist, sondern der Mensch, der in seinen Lebensraum eindringt.

Federvieh am Tegernsee: Liebestoll oder genervt? Was ist los mit dem Schwan von der Schwaighofbucht?

Im Fall des Problem-Schwans, der offenbar nahe der Schwaighofbucht sein Nest hatte, waren sich Experten aber nicht sicher, ob es sich um einen verhaltensgestörten, liebestollen oder einfach nur genervten Schwan handelt. Im Stadtrat Tegernsee wurde daraufhin beschlossen, die Schilfzonen und den Brutbereich mit gelben Schutz-Bojen zu umgeben und Schilder aufzustellen, die das Füttern von Wasservögeln verbieten.

Johanna Ecker-Schotte, Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal, hatte schon 2019 vorgeschlagen, den aggressiven Schwan und sein Weibchen umzusiedeln. Inzwischen weiß sie, dass der Schwan seinen Platz am Tegernsee gewechselt hat. „Wir sind weiter dabei, nach der richtigen Lösung zu suchen“, sagt Ecker-Schotte. Mehr könne und dürfe sie aktuell nicht dazu sagen. Also doch eine Umsiedlung?

Vogelexperte rät: Abstand wahren und ruhig verhalten

Der Gmunder Vogel-Experte Wolfgang Hiller glaubt nicht, dass das zum Erfolg führen würde: „Man weiß, dass die Tiere sogar aus tausend Kilometer Entfernung wieder zurückfinden.“ Zudem müsse die Untere Naturschutzbehörde so eine Umsiedlung erst genehmigen.

Um das Miteinander von Mensch und Schwan sowie Wasservögeln überhaupt so problemlos wie möglich zu gestalten, gibt es für Hiller nur eine Lösung: „Abstand halten und sich defensiv und ruhig verhalten.“ Wichtig sei auch, dass die gelben Bojen rechtzeitig von der Unteren Naturschutzbehörde gesetzt werden, um die „Tegernseeschutzverordnung“ umzusetzen.

Ihr zufolge ist es zwischen 1. April und 30. September untersagt, bestimmte Sperrgebiete zu befahren oder dort zu baden oder zu tauchen. Angesichts milder Winter und der zunehmenden Zahl an Freizeitsportlern, die auch im Winter auf dem See unterwegs sind, findet Hiller, dass diese Bojen ganzjährig gesetzt sein sollten. „Sinnvoll wäre ein Runder Tisch, damit sich Seenutzer und Behörden mal austauschen“, so der Experte.

Neuer Schwan am Mangfallausfluss hat Angler angegriffen

Hiller gehört zu einer Gruppe von Ehrenamtlichen, die im Mangfallgebiet permanent die Wasservögel zählen. Jetzt im März wurde eine Woche lang auch am Tegernsee gezählt – und siehe da: Neun, statt bisher sieben Höckerschwäne konnten er und seine Kollegen beobachten. Dabei fiel ein neues, aggressives Exemplar am Mangfallausfluss auf: „Er will dort offenbar ein Revier gründen und hat Angler in ihren Booten angegriffen“, berichtet Hiller.

Insgesamt liege die Zahl der Wasservögel mit insgesamt 1093 Individuen und 16 Arten aber deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsmonate in den Vorjahren. „Wir zählen jeden Monat und stellen fest, dass es etwa 500 Tiere weniger sind.“ Hiller führt dies aufs Klima zurück.

Am Tegernsee wurden bereits 30 Graugänse gezählt

Gezählt wurden von Hiller und seinen Kollegen bereits 30 Graugänse, die sich seit 14 Tagen am Tegernsee aufhalten: 19 sind es auf der Point, zwei am Schorn, zwei am Ringsee, fünf in Bad Wiessee und zwei am Mangfallausfluss. „Die Tiere sind vermehrungsfreudig, das muss man weiter beobachten“, sagt Hiller. Im vergangenen Jahr hatte die Jagdbehörde am Landratsamt eine Schießerlaubnis erteilt, die Rede war von 17 Tieren, die schon im Frühjahr ihr Leben lassen mussten, um den Bestand zu regulieren.

„Wir haben das Thema aktuell noch nicht auf dem Schirm“, sagt der Tegernseer Rathaus-Geschäftsleiter Hans Staudacher auf Nachfrage. Wie man mit den Federtieren umgehen wird, sollte sich deren Zahl auch heuer stark erhöhen, ist also noch offen. Badegäste müssen sich auf die riesigen Kothaufen der Tiere jedenfalls gefasst machen. (gr)