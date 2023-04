Stadt Tegernsee segnet Rekordhaushalt in Höhe von 32,7 Millionen Euro ab - Keine Neuverschuldung

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Das neue Feuerwehrhaus kommt teuer. Im Investitionsplan sind – mitsamt der Wohnungen – insgesamt 16,2 Millionen Euro veranschlagt. © Thomas Plettenberg

Mit dem bis dato höchsten Haushaltsansatz aller Zeiten will die Stadt Tegernsee 2023 große Räder drehen – und das ganz ohne Neuverschuldung. Entsprechend zeigte sich der Stadtrat einverstanden.

Tegernsee – Der Gesamthaushalt 2023 der Stadt Tegernsee umfasst ein Volumen von knapp 32,7 Millionen Euro und liegt damit um satte 2,3 Millionen höher als 2022. Stadtkämmerer Jürgen Mienert erklärte dies mit erhöhten Einkünften und gesunkenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt. „Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 rechtfertigt diese optimistische Einschätzung“, sagte Mienert mit Blick insbesondere auf die Gewerbesteuer.

Da rechnet die Stadt dieses Jahr mit nochmals höheren Einkünften von rund 5,77 Millionen. Ebenso mit über 100 000 Euro mehr Fremdenverkehrsbeitrag und 178 000 Euro mehr Kurbeitrag als im Vorjahr. Auf der anderen Seite sinkt die Kreisumlage um etwa 250 000 Euro auf nunmehr rund 3,94 Millionen Euro.

Einnahmen treiben Kreisumlage nach oben

Bevor sich Euphorie breitmachen konnte, dämpfte der Kämmerer mit der Aussicht, dass die guten Ergebnisse der Gewerbesteuer 2022 zu einer „erheblichen Steigerung“ der Kreisumlage 2024 führen dürften. Der sei dann nicht mehr ohne Neuverschuldung darstellbar. Und er erinnerte daran, dass sich bereits 2023 die Personalkosten um 200 000 Euro auf 3,5 Millionen Euro erhöhten und mit weiteren Tariferhöhungen zu rechnen sei. Der Kämmerer rechnet mit einer Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt in Höhe von 3 457 000 Euro. Denn hier stehen 2023 Ausgaben in Millionenhöhe an: 5,1 Millionen für Vermögenserwerb, 6,5 Millionen für Hochbaumaßnahmen und 1,3 Millionen für Tiefbaumaßnahmen.

Fragezeichen hinter Grunderwerb

Wobei sich Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) gerade in Bezug auf den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 4,3 Millionen Euro skeptisch gab: „Mal sehen, ob wir das so realisieren können.“

Mit Blick auf die anstehenden hohen Investitionen, vor allem auch in die Wasserversorgung, mit denen die Stadt in den nächsten Jahren zu rechnen habe und vor denen Mienert inständig warnte, nahmen sich die Rücklagen von 8,5 Millionen Euro (Stand 1. Januar 2023), beziehungsweise von vermutlich über zehn Millionen Euro Ende des Jahres gar nicht mehr so üppig aus.

Respekt für Steuerzahler

Auch wenn die Verschuldung der Stadt und ihres Eigenbetriebs um über 220 000 Euro auf 4,1 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2022) gesenkt werden konnte, sodass sich die Pro-Kopf-Verschuldung (aktuell bei 1118 Euro) über die letzten Jahre kontinuierlich reduzierte, prognostizierte der Kämmerer für 2024 eine Neuverschuldung von knapp zwei Mio Euro. Seine Voraussicht sollten die Stadträte später genauso loben wie die Vorsicht, die der Kämmerer bei der Aufstellung des soliden Haushalts walten ließ. Für die Fraktionen würdigten Florian Widmann (CSU), Andreas Obermüller (FWG), Thomas Mandl (SPD) und Florian Kohler (Bürgerliste) die Arbeit des Stadtkämmerers und zollten auch den Steuerzahlern ihren Respekt.

„Doppelwumms“ für Radwege gefordert

Nur Marcus Staudacher (Grüne) monierte in der Haushaltsdiskussion die 1,1 Millionen Euro, die seit Jahren bei den Rücklagen für Parkplätze zurückgestellt seien. Die hätte er gerne zusammen mit den vorgesehenen Mitteln als „Doppelwumms“ in Radwege investiert gesehen. Dazu schlug ihm Bürgermeister Hagn vor, sich doch mit den Tegernseer Geschäftsleuten auseinandersetzen, wenn Tegernsee gänzlich ohne Parkplätze dastehe, sobald der Zentralparkplatz falle.