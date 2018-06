Sky-Moderatorin heiratet ihren Verlobten am Tegernsee - rührende Geste vor dem Standesamt

Während einer Moderation knallte ihr ein Fußball mit Karacho an den Hinterkopf - spätestens seit dieser Szene kennt Sky-Moderatorin Jessica Kastrop jeder. Jetzt zeigte sie sich ganz privat - und romantisch. Bei ihrem großen Tag am Tegernsee.

Tegernsee - In einem zartrosa-farbenen Rock und einem weißen Oberteil samt weißen Hut mit Spitzenschleier und mit einem Rosenstrauß in der Hand heiratete Jessica Kastrop am Mittwoch im Tegernseer Standesamt ihren Verlobten Roman Libbertz (41). Einen Tag vor ihrem 44. Geburtstag! Das berichtet bild.de. Das Erstaunliche: Die Sky-Bundesliga-Moderatorin und der Schriftsteller sind laut bild.de erst seit drei Monaten zusammen, vor rund sieben Wochen verlobten sie sich.

♥️ #jr Ein Beitrag geteilt von Jessica Kastrop (@jessica.kastrop) am Mai 9, 2018 um 12:42 PDT

Das Hochzeitspaar reiste - das bietet sich am Tegernsee an - samt der kleinen Hochzeitsgesellschaft aus Freunden und Familie von Gmund nach Tegernsee mit dem Schiff. Es hält direkt am Rathaus, wo die standesamtliche Trauung stattfand. Ein besonders rührendes Detail hatte sich das Brautpaar überlegt: Jessica Kastrop wurde am Tegernsee mit dem schwarzen Ferrari California des Vaters von Roman Libbertz chauffiert. Lutz Libbertz, ein berühmter Staranwalt, ist im November 2017 gestorben.

Der erste Geburtstag als verheiratete Frau

Nach der Trauung fuhr die Hochzeitsgesellschaft nach Gut Kaltenbrunn in Gmund. Dort hieß Münchens Feinkost-König Michael Käfer persönlich das Paar und die Gäste willkommen und ließ confierten Saibling, Salat vom gehobelten Fenchel und Rehrücken servieren. Käfer hatte das Gut Kaltenbrunn vor einigen Jahren übernommen und umfangreich sanieren lassen.

Katrop und Libbertz bei einem gemeinsamen Ausflug

Happy family on tour #jr #hansolo Ein Beitrag geteilt von Jessica Kastrop (@jessica.kastrop) am Mai 12, 2018 um 1:34 PDT

Jessica Kastrop hat den Namen ihres Mannes angenommen. Auch Nicht-Sky-Kunden wurde Kastrop, jetzt Libbertz, bekannt, als ihr während eines Interviews vor dem Bundesligaspiel Mainz 05 gegen VfB Stuttgart ein Fußball mit voller Wucht gegen den Hinterkopf prallte. Zum Artikel auf merkur.de* zum „Kopfball“ geht‘s hier.

sta

