Zaun rückt dem „Saustall“ zu Leibe

Der Papiercontainer an der Klosterwachtstraße bekommt eine Einzäunung.

Stadtrat hat erneut über den Papiercontainer an der Klosterwachtstraße diskutiert

von Gerti Reichl schließen

Der Stadtrat hat erneut darüber diskutiert, wie der „Saustall“ am Papiercontainer an der Klosterwachtstraße in den Griff zu bekommen ist.