Erst die Tiefgarage, dann die Rosenstraße

Die Rosenstraße ist eine Einbahnstraße - und bleibt es vorerst auch. Auch, wenn eine Öffnung zumindest für Radfahrer im Raum stand.

Tegernsee – Wer durch die Rosenstraße fährt, darf das bekanntlich nur in eine Richtung: von der Bahnhofsstraße nach unten zur Hauptstraße. Das gilt für alle Fahrzeuge, ob motorisiert oder nicht. Doch wäre prinzipiell eine Öffnung für Radfahrer auch in der Gegenrichtung möglich? Mit dieser Frage beschäftigte sich jetzt der Bauausschuss.

Rosenstraße in Tegernsee: Unübersichtlicher Straßenverlauf

Bereits vor einiger Zeit war von dem Gremium ein Antrag zur Prüfung an die Verwaltung ergangen, dessen Ergebnis Bauamtsmitarbeiter Stephan Herbst präsentierte: Die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung sieht eine Öffnung für den Radverkehr entgegen der Einbahnstraße vor. Allerdings sei diese nur unter gewissen Bedingungen möglich.

So müsste eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 gelten – derzeit gibt es allerdings kein Tempolimit in der Rosenstraße. Außerdem sieht die Vorschrift eine „ausreichende Begegnungsbreite“ bei Gegenverkehr vor, die bei über drei Metern Straßenbreite liegt. „Ausweichstellen wären aber nur oberhalb von Hausnummer 17 möglich“, erklärte Herbst. Der vorgeschriebene Schutzraum für Fahrradfahrer fehle damit. Zudem sei der Straßenverlauf an drei Stellen unübersichtlich und würde dort ein Gefahrenpotenzial darstellen. Insgesamt ist keines der erforderlichen Kriterien erfüllt.

Rosenstraße in Tegernsee: Manche Autofahrer ignorieren die Einbahnregelung

„Die Situation für Radfahrer ist kritisch“, schilderte Andrea Köstler (FWG). Fraktionskollege Peter Hollerauer pflichtete ihr bei: „So kann man das nicht zulassen, das ist zu gefährlich.“ Zwar seien schon jetzt Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, meinte Martina Niggl-Fisser (Bürgerliste) und wies auf ein weit größeres Problem hin: Manchmal ignorierten auch Autofahrer einfach die richtige Richtung. „Das nimmt zu, und wenn man sie anredet, heißt es ‚Naja, ist mir egal‘.“

Man habe zwei Schilder aufgestellt, erklärte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU), mehr könne man nicht unternehmen. „Die Frage ist, ob man nicht zumindest langfristig was ändern kann“, meinte Rudolf Gritsch (CSU). Er forderte ein Gesamtkonzept für die einzige Verbindungsstraße zwischen Bahnhofs- und Hauptstraße und schlug für die „Radproblematik“ abgesenkte Bordsteine vor. Auch eine Umgestaltung zur reinen Anwohnerstraße käme der Rosenstraße zugute. „Wir müssen die gesamten Vorgaben mal auf den Tisch legen und fragen, was möglich ist.“

Der Ausschuss beschloss schließlich einstimmig, das Projekt zurückzustellen, um es nach Abschluss der großen Tiefgarage wieder aufzugreifen.

