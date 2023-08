Tegernsee: Standesamt bekommt neue Mitarbeiterin - 600 Hochzeiten pro Jahr

Von: Jonas Napiletzki

Arbeitsplatz Trauzimmer: Katharina Aust leitet das zentrale Standesamt in Tegernsee. © Thomas Plettenberg

Das Standesamt Tegernsee bekommt eine neue Mitarbeiterin: Ute Casper soll noch heute vom Stadtrat bestellt werden. Leiterin Katharina Aust erklärt, warum das so eilig ist.

Tegernsee – Eigentlich hätte der Tegernseer Stadtrat im August nicht getagt. Doch die Sommerpause wird am heutigen Dienstag für eine Sondersitzung unterbrochen. Darin soll Ute Casper als Standesbeamtin bestellt werden. Warum das so eilig ist, erklärt Katharina Aust, Standesbeamtin in Tegernsee.

Frau Aust, Sie bekommen eine neue Kollegin in der Sommerpause – weil die Paare Schlange stehen?

Nein (lacht). Wir vollziehen nicht nur Eheschließungen, sondern betreuen alle sechs Standesämter im Tegernseer Tal und sind hier der zentrale Ansprechpartner für alle Personenstandsangelegenheiten. Insgesamt trauen wir rund 600 Paare pro Jahr, von denen etwa 300 bis 350 in Tegernsee selbst heiraten. Heuer haben wir bis Ende Juli 300 Trauungen vollzogen, 177 davon in Tegernsee. Diese Zahlen waren zuletzt relativ konstant. Aber der rechtliche Teil wird mehr.

Standesamt-Leiterin: „Bürokratische Arbeiten sind mehr geworden“

Sie sprechen von der Zeit, die Sie am Schreibtisch verbringen?

Ja, einige Aufgaben wurden in den letzten Jahren gesetzlich neu delegiert – und die bürokratischen Arbeiten sind mehr geworden. Wir haben beispielsweise viel zu tun mit ausländischem Recht, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen oder müssen Personenstandsangelegenheiten prüfen und Nachbeurkundungen von Deutschen im Ausland, als letztes Wohnsitzstandesamt, beurkunden. Es wird aber lediglich eine kürzlich frei gewordene Stelle neu besetzt.

Damit hatten Sie es aber ziemlich eilig.

Das liegt an den gesetzlichen Voraussetzungen, die die Nachbesetzung genau regeln. Die neue Kollegin darf erst beurkunden, wenn sie vom Stadtrat durch Beschluss zur Standesbeamtin bestellt wurde und ihre Bestellungsurkunde erhalten hat. Über die Sommerpause hätte sie nicht alle Aufgaben erledigen können, bei denen wir Unterstützung gut gebrauchen können. nap

