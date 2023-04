Tegernseer (54) fährt betrunken, ohne TÜV und ohne Führerschein

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Polizei wurde durch die abgelaufene Plakette auf den Fiat-Fahrer aufmerksam (Symbolbild). © Daniel Karmann

Kein TÜV, kein Führerschein und ordentlich Alkohol im Blut: So hat die Polizei einen Tegernseer aus dem Verkehr gezogen.

Tegernsee - Wie die Polizei mitteilte, waren der 54-Jährige und seine 42 Jahre alte Lebensgefährtin am Gründonnerstag, 14.45 Uhr, in einem Fiat an der Schwaighofstraße gegenüber dem Lidlmarkt in Tegernsee unterwegs, als einer Streife die abgelaufene Plakette für die Hauptuntersuchung auffiel. Als die Polizisten den Mann kontrollierten, machte er einen betrunkenen Eindruck. Der Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte deutlich mehr als ein Promille intus, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht.

Wie sich herausstellte, ist der Fiat auf seine Lebensgefährtin zugelassen. Sie erwartet jetzt auch eine Anzeige, da sie laut Polizei wusste, dass ihr Partner keinen Führerschein hat, sie ihm ihr Auto aber trotzdem überließ.

