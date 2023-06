Tegernsee: Tourist kollabiert nahe des Bräustüberls - DLRG lobt „vorbildliche“ Zivilcourage

Von: Jonas Napiletzki

Passanten und Einsatzkräfte haben am Donnerstag einen Tourist in Tegernsee reanimiert, nachdem der Mann auf dem Gehweg nahe des Bräustüberls kollabiert war.

Tegernsee – Wegen eines medizinischen Notfalls hat ein Tourist am gestrigen Donnerstag am Schlossplatz in Tegernsee das Bewusstsein verloren. Wie der Ortsverband Tegernsee der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) berichtet, kollabierte der Mann gegen 14.45 Uhr auf dem Gehweg nahe des Bräustüberls.

Passanten beginnen mit Reanimation

„Anwesende Passanten setzten einen Notruf ab und begannen sofort selbstlos und vorbildlich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung“, schildert DLRG-Einsatzleiter Benedikt Mengele in einer Pressemitteilung. Parallel zur laufenden Reanimation habe die Integrierte Leitstelle Rosenheim den Rettungswagen aus Rottach und den Notarzt aus Gmund alarmiert. Auch die Wasserwacht Gmund und die DLRG Tegernsee, die an ihren Stationen ihren Dienst leisteten, rückten aus Gmund mit dem Rettungsboot und mit dem Einsatzfahrzeug aus Tegernsee an und setzten mit dem Rettungsdienst des BRK und dem Notarzt die Reanimation fort. „Hand in Hand kämpften die Organisationen gemeinsam um das Leben des Mannes, die Zusammenarbeit verlief außerordentlich gut“, schildert Mengele.

DLRG-Einsatzleiter dankt für „umsichtigen und beherzten Einsatz“

Der Patient wurde mit dem Rottacher Rettungswagen in das Krankenhaus Agatharied transportiert. Mengele dankt den Passanten, die Zivilcourage leisteten, für ihren „umsichtigen und beherzten Einsatz“. nap

Wie die Reanimation funktioniert, hat kürzlich BRK-Landesarzt Florian Meier in einem Interview erklärt.

