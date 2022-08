Ausgebuchte Hotels am Tegernsee: Dennoch Sorgen bei den Betrieben - „Manche haben panische Angst vor der Wiesn“

Von: Gabi Werner

Eine Auszeit am Tegernsee gönnen sich in diesem Sommer viele Urlauber. Die Gastgeber berichten von vollen Häusern. © Thomas Plettenberg

Urlaub am Tegernsee ist weiterhin gefragt. Nach zwei Jahren Corona-Ausnahmezustand verzeichnen die Gastgeber diesen Sommer eine sehr gute Buchungslage. Der Blick geht aber auch sorgenvoll gen Herbst.

Tegernseer Tal – „Unser Personal kann derzeit kaum verschnaufen“, berichtet Jenny Eham, Betreiberin des Hotels Haltmair am See in Rottach-Egern. Das Haus ist voll, die Gäste genießen ihre Auszeit am Tegernsee. Das Bedürfnis, nach zwei Jahren Pandemie zwanglos in den Urlaub zu fahren, sei groß. „Viele wollen aber nicht ins Ausland“, so die Erfahrung Ehams. Die Betreiberin des Vier-Sterne-Hauses an der Seestraße spricht daher von einem „guten Sommer“.

Ausgebuchte Hotels am Tegernsee: Bis Ende Oktober kein Platz mehr für größere Gruppen

Eine Einschätzung, die viele ihrer Gastgeber-Kollegen und auch Christian Kausch als Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) teilen. Nach einem relativ schwachen Winter und einem Frühjahr, in dem viele ihre zurückgewonnene Freiheit lieber für eine Flugreise genutzt hätten, könne man sich am Tegernsee über die laufende Hauptsaison nicht beschweren – „im Gegenteil“, sagt Kausch.

Die Region sei sehr gut gebucht, bis etwa Ende Oktober könne man im Tal keine größeren Gruppen mehr unterbringen. Wer sich kurzfristig entschließe, bei schönem Wetter ein Wochenende am Tegernsee zu verbringen, brauche schon Glück, um noch eine freie Unterkunft zu finden. Eine Anfrage, betont Kausch, lohne sich aber trotzdem. Schließlich gebe es nicht nur immer mehr spontane Buchungen, sondern auch kurzfristige Stornierungen.

Jenny Eham vom Hotel Haltmair am See in Rottach-Egern © Stefan Schweihofer

Und noch einen anderen Trend hat der Tourismus-Chef in dieser Sommersaison ausgemacht: Der Druck der Tagesausflügler, die gerade zu Corona-Zeiten sämtliche Straßen und Parkplätze rund um den Tegernsee verstopften, habe nachgelassen. „Ich will nix schönreden“, sagt Kausch, „aber das hat sich merklich aufgelöst“.

Mit einer Reihe Stornierungen hat es heuer auch Steffi Erlacher zu tun bekommen, die in Bad Wiessee den Moarhof mit sechs Ferienwohnungen und sieben Gästezimmern betreibt. Einige Stammgäste seien krank geworden und hätten ihre Anreise daher canceln müssen, berichtet die Gastgeberin. Die entstandenen Lücken hätten sich aber aufgrund der starken Nachfrage größtenteils schnell wieder füllen lassen.

Urlaub am Tegernsee: Negativ-Schlagzeilen über Flughäfen bescherten noch mehr Anfragen

Insgesamt sei ihr Haus derzeit „sauguad“ gebucht, freut sich Erlacher. Viele Anfragen von Urlaubern, die gerne kurzfristig kommen würden, laufen daher auch bei ihr ins Leere. Insbesondere zu der Zeit, als die Schlagzeilen über die chaotischen Zustände im Flugbetrieb die Runde machten, habe sie noch einen deutlichen Anstieg an Anfragen registriert, berichtet die Vermieterin.

Die große Frage ist: Wie wird es nach dem Sommer weitergehen? „Manche haben panische Angst vor der Wiesn“, weiß Kausch. Und davor, ob danach wieder coronabedingte Einschränkungen für die Tourismus-Branche kommen werden.

Tegernsee: Pächter beklagt schlechte Buchungslage für Winter-Saison

Bedenken, die sich auch in Florian Riethmüllers Seehotel zur Post in Tegernsee bemerkbar machen. Jetzt, über den Sommer hinweg, sei sein Haus sehr gut ausgelastet, berichtet Riethmüller. Dahingegen seien die Gäste mit ihren Buchungen für die Zeit ab November noch äußerst zögerlich. Die Buchungslage für die Wintersaison sei deutlich schlechter als normalerweise um diese Zeit, erklärt der Pächter. „Ich hoffe, dass da noch einiges kurzfristig reinkommt.“

Ebenso wie seine Kollegin Jenny Eham kann sich auch Riethmüller vorstellen, dass ab dem Herbst aufgrund steigender Corona-Zahlen wieder eine Maskenpflicht eingeführt wird. Zugleich hofft Riethmüller, der auch Vorsitzender der Vereinigung der Tegernseer Geschäftsleute ist, inständig, dass weitreichendere Maßnahmen wie eine Testpflicht für Urlaubsgäste oder die Kontrolle des Impfnachweises nicht mehr nötig sein werden. „Das würde viele abschrecken“, meint Riethmüller.

Eine gute Nachricht für die kommende Wintersaison hat TTT-Chef Kausch indes: Nach derzeitigem Stand sollen die beliebten Adventsmärkte am Tegernsee heuer nach zwei Jahren Coronapause wieder stattfinden. „Wir sind bereits in die Planungen eingestiegen“, berichtet Kausch. gab

