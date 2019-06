Dritter Anlauf vor Gericht für Spielothek

Stadt und Landkreis wollen eine Spielothek an der Hauptstraße in Tegernsee verhindern. Wie entscheidet das Verwaltungsgericht?

Tegernsee – Darf an der Hauptstraße in Tegernsee eine Spielhalle entstehen? Seit 2015 streiten sich die BCE Immobilien GmbH aus Göppingen, der Landkreis und die Stadt Tegernsee darum. Am Mittwoch, 5. Juni, kommt das Bayerische Verwaltungsgericht München mit der Vorsitzenden Richterin Cornelia Dürig-Friedl erneut ab 13.30 Uhr zur mündlichen Verhandlung nach Tegernsee – dann soll endlich ein Urteil gesprochen werden.

Es ist bereits die dritte Klage, die die BCE Immobilien GmbH vor dem Verwaltungsgericht erhoben hat. Sie will nicht hinnehmen, dass das Landratsamt Miesbach die Nutzungsänderung der ehemaligen HypoVereinsbankräume an der Hauptstraße 15 ablehnt. Eine Vergnügungsstätte mit Spiel-, Dart- und TV-Geräten soll ebenerdig entstehen.

Streit um Spielothek in Tegernsee: Das sagt das Landratsamt

Die Stadt Tegernsee lehnt das Vorhaben ebenfalls seit Anfang an vehement ab. Sie ist beigeladen und argumentiert damit, dass in dem Mischgebiet Wohnnutzung mit 61 Prozent und nicht die gewerbliche Nutzung überwiege. Das Landratsamt war anfangs noch anderen Meinung, ließ sich aber überzeugen. Ausschlaggebend war jedoch die Größe der Spielothek, die BCE in Folge auf 85 Quadratmeter verringerte, um damit die Chancen für eine Genehmigung in Ausnahmefällen zu erhöhen. „Die Ablehnung hat das Landratsamt im Wesentlichen damit begründet, dass die Spielothek nicht in die nähere Umgebung hineinpasse“, so Gerichts-Sprecher Martin Friedrich im Vorfeld der Verhandlung.

Dieser Meinung sind auch die Nachbarn. Rund 100 Anwohner hatten sich bereits in eine Unterschriftenliste eingetragen und gegen die Spielothek protestiert.

