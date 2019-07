Dritter Platz auf der Point in trockenen Tüchern

Eine große Einzelspende macht‘s möglich: Club kann mit Bau des dritten Beachvolleyballplatzes auf der Point beginnen.

Tegernsee – Während die E-Werks-Beach-Serie in die letzte Runde geht und Damen und Herren im Mixed um Punkte kämpfen, hat Thomas Barnstorf, Vorsitzender des Volleyballclubs Tegernseer Tal (VCTT), das Gefühl, dass es gut läuft. Sportlich sowieso, aber vor allem, was den geplanten Bau des dritten Beachvolleyball-Platzes auf der Point betrifft. Seit neun Jahren hat der Verein den dritten Platz im Auge, jetzt ist das Ziel fast geschafft. 43 000 Euro, inklusive Mehrwertsteuer, müssen aufgebracht werden für den Mega-Sandkasten zum Baggern und Pritschen. Auch wenn die Stadt 10 000 Euro dazu schießt, so ist es für den Verein doch ein großer finanzieller Kraftakt. Unermüdlich mussten Spenden gesammelt werden.

Dritter Beachvolleyball-Platz in Tegernsee: Spender will anonym bleiben

Was Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) jetzt im Stadtrat verriet, bestätigt Barnstorf auf Nachfrage: Demnach hat der Verein eine größere Spende von einer Einzelperson bekommen, die nun endgültig grünes Licht ermöglicht. Wie hoch die Summe ist, und um wen es sich bei dem Spender handelt, möchte Barnstorf nicht sagen. „Der Spender will anonym bleiben.“

In jedem Fall ist der Clubvorstand erleichtert, denn somit ist auch ein Puffer für die Regiestunden, der etwa zehn Prozent der Bausumme ausmacht, beisammen. Was noch fehlt, ist der Nutzungsvertrag. Den muss der VCTT unterzeichnen und mit der Stadt abschließen. Denn der Platz, der vom Club betrieben und gepflegt wird, darf auch von der Öffentlichkeit kostenlos benutzt werden.

„Wenn wir den Vertrag fix haben, dann können wir damit auch einen Förderantrag bei Bayerischen Landessportverband für den Neubau einer Sportstätte stellen“, erklärt Barnstorf. Er hofft, dass auch diese Hürde noch genommen werden kann.

Neuer Beachvolleyballplatz auf der Point: Nur zwei Wochen Bauzeit

Den Bauauftrag hat der Verein schon erteilt. In 14 Tagen sollen die Bagger anrücken. Dann kann alles ganz schnell gehen. Barnstorf rechnet damit, dass der Platz in zwei Wochen angelegt ist. Die Fläche auf der Point, südlich der beiden bestehenden Spielfelder, muss dafür um etwa 70 Zentimeter abgegraben werden, dann muss der Platz mit Kies- und Fließschichten aufgefüllt werden. Etliche Drainagen sind nötig. Obendrauf kommt eine 45 Zentimeter dicke Sandschicht. Während der Bauzeit, so Barnstorf, werden die bestehenden Plätze weiterhin zur Verfügung stehen.

Offiziell eingeweiht wird der neue Platz am 7. September – zusammen mit einer großen Feier zum 20-jährigen Bestehen des Volleyballclubs. Für den brechen dann neue Zeiten an. Mehr hochklassige Turniere auf nationaler Ebene im Jugendbereich sind dann drin.

