Carolin Kotke (34) über die Diagnose Brustkrebs: „Ich möchte Mut machen“

Von: Christine Merk

Teilen

Berichtet offen von ihrer Brustkrebserkrankung: Die Tegernseerin Carolin Kotke (34) hat ein Tagebuch im Internet veröffentlicht und ist heute auf VOX zu sehen. © VOX

Menschen für die Krebsvorsorge sensibilisieren, aber auch aufklären und zeigen, was es bedeutet, Krebs zu haben – das möchte die 34-jährige Carolin Kotke.

Tegernsee – Die heute 34-Jährige bekam mit 29 Jahren die Diagnose Brustkrebs – so wie rund 70 000 Frauen jährlich allein in Deutschland. Kotke und sieben andere Prominente erzählen heute Abend in der Sendung „Showtime of my Life“ um 20.15 Uhr auf VOX von ihren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Kotke hat nach ihrer Krankheit ihr Leben verändert. Sie zog aus der Großstadt an den Tegernsee, wechselte den Beruf und engagiert sich heute auf verschiedene Weise zum Thema Krebs – unter anderem in den sozialen Medien. Auf ihrer Homepage carolionk.com hat sie ein persönliches Krebstagebuch veröffentlicht. „Ich möchte anderen Betroffenen mit meiner Geschichte Mut machen“, sagt sie. Wir haben mit Carolin Kotke über ihr Engagement gesprochen.

Frau Kotke, nehmen manche Frauen die Vorsorge zu wenig ernst?

Carolin Kotke: Ich glaube, dass vor allem viele junge Frauen die Vorsorge nicht ernst genug nehmen. Weil keine Zeit ist, weil es gerade nicht passt, weil sie denken: Ich bin jung, mich betrifft das nicht. Tatsache ist aber, dass jede siebte bis achte Frau an Brustkrebs erkrankt – auch junge Frauen. Ich selbst war 29, als die Diagnose gestellt wurde.

Erzählen Sie uns davon?

Kotke: Nur zwei Monate nach meinem letzten Frauenarztbesuch hatte ich einen Knoten in meiner Brust ertastet. Auf Anraten meines Freundes bin ich zu meiner Ärztin, um das abzuklären. Ein Glück, denn es wurde relativ schnell klar, dass es sich um einen bösartigen, schnell wachsenden Tumor handelte. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich nicht rechtzeitig zu meiner Ärztin gegangen wäre.

Wie war es für Sie, den Menschen in Ihrem Umfeld davon zu erzählen?

Kotke: Unheimlich schwer, allein schon, das Wort „Krebs“ auszusprechen, macht es so real. Egal, wem man es erzählt – Familie, Freunden, Arbeitskollegen – es ist für alle erst mal ein Schock. Aber es tat gut und war richtig, darüber zu reden.

Die Offenheit war also der richtige Schritt?

Kotke: Auf alle Fälle. Krebs sollte kein Tabu-Thema mehr sein. Viele haben Fragen gestellt, haben einfach zugehört, und allein das, diese Empathie zu spüren, hat mir schon sehr geholfen. Aber die Menschen reagieren sehr verschieden. Sogar im Freundeskreis gab es Menschen, die sich abgewandt haben, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Andererseits haben sich Freunde, von denen ich lange nichts gehört hatte, wieder gemeldet.

Was kann man als Außenstehender tun, um einem Betroffenen in einer solchen Situation zu helfen?

Kotke: Zum Beispiel anbieten, dass man mal für ihn einkaufen geht, ihn zur Therapie fährt oder zusammen spazieren geht. Ein Stück Normalität vermitteln, ihn ablenken und zeigen, dass er nicht allein dort durch muss.

Ihr persönlicher Weg war, ein Krebstagebuch zu veröffentlichen. Darin schreiben Sie auch „Jetzt erst recht!“.

Kotke: Man muss sich der Situation stellen und seinen persönlichen Weg finden. Aufgeben war für mich keine Option. Dennoch hatte ich auch viele schlechte Tage. Das Tagebuch half mir, die Krankheit besser zu verarbeiten und besser damit umzugehen. Auch die Rückmeldungen, die von anderen Betroffenen kamen, das Gefühl zu erleben „Gemeinsam sind wir stark.“

Die Diagnose hat Ihr Leben sehr verändert.

Kotke: Ich war etwa ein Jahr komplett aus dem Leben gerissen, wusste dazwischen nicht, ob es das letzte Jahr sein würde. Ich hatte also viel Zeit zum Nachdenken und habe mich gefragt: Wenn ich mal zurückblicke, war es das Leben, das ich führen wollte? Damals war ich in der Werbebranche tätig, habe meine Arbeit geliebt, aber auch für sie gelebt – ein richtiger Workaholic. Das wollte ich nicht mehr. Wir sind aus der Stadt hierher an den Tegernsee gezogen. Ich gehe viel in die Natur, genieße die Ruhe und Gelassenheit. Ich habe mich selbstständig gemacht, arbeite heute als Ernährungscoach und habe meinen Blog. Bis heute melden sich betroffene Frauen bei mir, und ich hoffe, dass ich ihnen mit meinen Erfahrungen helfen und Mut machen kann.

Ihr Rat für unsere Leser?

Kotke: Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge und schauen Sie, welche Vorsorgeuntersuchungen Ihnen zustehen. Frauen sollten sich einmal im Monat die Brust abtasten und bei Vorerkrankungen in der Familie überprüfen lassen, ob sie Trägerin einer BRCA-Genmutation sind, so wie ich es bin. Diese ist leider viel zu wenig bekannt und geht mit einem erhöhten Risiko einher, an Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken. Zudem möchte ich den Lesern mitgeben, mehr auf sich zu achten, ihren Körper zu hören und auf die Gesundheit bedacht sein. Insbesondere mit einer gesunden Ernährung und viel Bewegung zum Beispiel an der frischen Luft.

Das Gespräch führte Christine Merk.

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.