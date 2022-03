Ordnung statt Wildwuchs: Tegernsee will Wahlwerbung strukturieren

Von: Jonas Napiletzki

Sauber aufgereiht, wie hier 2020 in Holzkirchen, soll sich Wahlwerbung auch in Tegernsee zeigen. © Archiv tp

Bundes- oder Landtagswahlen, Kommunalwahlen oder Volksbegehren: Seit 2017 regelt eine Plakatierungsverordnung in Tegernsee, in welcher Form das Anbringen von Plakaten erlaubt ist.

Tegernsee – 40 Stück darf jede Partei oder Wählergruppe der Plakatierungsverordnung nach pro Wahl im Ort verteilen. Dabei verzichtet die Stadt seit 2017 auf Wahltafeln für das gesammelte Anheften von Plakaten, wie sie in vielen anderen Kommunen aufgestellt werden.

In der Novembersitzung hatte Anton Lengmüller (FWG) den Anstoß dafür gegeben, sich über das regelmäßige „Plakatchaos“ und das Aufstellen von großen Plakattafeln Gedanken zu machen. Nach dem Verwaltungs- und Finanzausschuss setzte sich nun der Stadtrat mit dem Thema auseinander.

Wie Bauamtsleiterin Bettina Koch erläuterte, würden Plakatwände, wie sie früher auch in Tegernsee in Gebrauch gewesen seien, heute nicht mehr ausreichen, da bis zu 30 Parteien und Gruppierungen zur Wahl stünden. Möglich sei das aktuelle Vorbild von Rottach-Egern. Die dortigen Plakattafeln seien 3,25 Meter breit und 1,80 Meter hoch und würden in zwei Reihen Platz für zehn Plakate bieten.

Thema im Ausschuss ausführlich diskutiert

Koch berichtete, dass das Thema im Ausschuss ausführlich diskutiert worden sei. Zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen Standorten – Bahnhofsplatz, Zentralparkplatz, Bereich Seesauna sowie Schwaighofanlage – seien auch der Bereich Haus des Gastes, der Friedhof oder der Sommerkeller sowie das Aufstellen von Litfaßsäulen ins Gespräch gebracht worden.

Auch über gemeindliche Anschlagtafeln habe der Ausschuss diskutiert. Während eine bessere Kontrolle und ein geordneter Anblick unter anderem für die Sammeltafeln sprächen, gebe es auch etliche Nachteile: etwa den, dass man mit festen Tafeln nicht so viele wahlberechtigte Tegernseer Bürger erreichen könne, oder dass das Aufstellen und spätere Reinigen der Tafeln einen Mehraufwand für den Bauhof bedeute. Weil für alle Parteien und Gruppierungen ausreichend Raum zur Verfügung stehen müsse, könnte der Platz nicht reichen. Man müsse also prüfen, ob große Parteien mehr Plakate aufhängen dürfen als kleinere.

Andreas Obermüller (FWG) war für das Beibehalten der bisherigen Regelung. „Wir haben schon oft nachgefeilt, aber es ist doch nicht schlecht, wie es jetzt war.“ Der Aufwand rechtfertige den Nutzen nicht, meinte er und regte an, für Kommunalwahlen, wo das Plakatieren geordnet ablaufe, eine eigene Regelung zu treffen.

Beschluss: Plakatwände oder Litfaßsäulen

Andreas Feichtner (CSU) war klar für die Plakattafeln. Er helfe selbst beim Plakatieren mit und habe beobachtet, dass sich ortsansässige Parteien meist an die Regeln halten würden. Angesichts der Fülle an Plakaten bei 30 oder 40 Parteien seien Einzelplakate kein schöner Anblick für Tegernsee als Fremdenverkehrsort. „Da ist eine Kunstausstellung ein Dreck dagegen.“

Thomas Mandl (SPD) führte Gründe wie Ästhetik und Chaosvermeidung an und griff die Idee der Litfaßsäulen auf. „Das wären Begegnungsstätten, an denen die Leute auch diskutieren könnten.“ Nachdem Bauhofleiter Anian Hölzl die Plakatwände für „machbar“ hielt und empfahl, dem Rottacher Beispiel zu folgen, auch wenn dadurch Kosten entstünden, machte sich Anton Lengmüller (FWG) für die Plakatwände stark: „Machen wir’s für Tegernsee, woanders geht’s ja auch.“

Auch Ursula Janssen (Grüne) war dafür: „Das ist eine übersichtliche Sache.“ Die Wildwuchs-Plakatierung an der Straße lenke außerdem vom Verkehr ab und sei nicht wirklich förderlich. Mit der einzigen Gegenstimme von Obermüller entschied der Stadtrat dann grundsätzlich, künftig Plakatwände oder Litfaßsäulen zur Wahlwerbung zu verwenden. Mit der konkreten Satzung dafür wird sich der Stadtrat erneut befassen.

