Blaues Juwel zwischen Bergen und Metropole: Ausflugstipps für den Tegernsee

Von: Laura Wittstruck

Ein Besuch am Tegernsee lohnt sich zu jeder Jahreszeit. © imago-images

Der Tegernsee mit seinem kristallklaren Wasser ist von München aus leicht zu erreichen. Wassersportler, Erholungssuchende und Kulturliebhaber schätzen das Ausflugziel.

Tegernsee - An schönen Tagen glitzert das blaue Wasser auf dem Tegernsee in der Sonne - und Einheimische und Tagesbesucher machen sich auf den Weg in die zahlreichen Cafés der Uferpromenade. Gerade bei Münchnern ist das Gewässer beliebt: Schließlich sind es bis zur Landesmetropole nur etwa 50 Kilometer. Außerdem gehört der Tegernsee zu den saubersten Gewässern in ganz Deutschland; mehrere Gebirgsbäche sorgen für den notwendigen Zulauf.

Fünf Fakten zum Tegersee:

Der See entstand vor circa 18.000 Jahren aus einer Gletscherzunge.

Größe: Etwa 5 km lang und 2 km breit

Der See wird erstmals im Jahr 796 als „Tegarinseo“ erwähnt.

2019 wurden am Tegernsee 1,57 Millionen Übernachtungen gezählt.

Das Wasser im See hat Trinkwasserqualität.

Von München zum Tegernsee: Anfahrt mit Auto und Zug

Anfahrt: Über die A8 Richtung Salzburg geht es bis zur Ausfahrt Holzkirchen. Von dort aus führt die B318/B307 direkt zum Tegernsee. Parkplätze gibt es in vielen Orten rund um den See – etwa in Gmund, Kreuth oder Tegernsee.

Bahn: Vom Münchner Hauptbahnhof fahren stündlich Züge nach Tegernsee oder Gmund. Je nach Verbindung, dauert die Fahrt etwa eine Stunde.

Seerundweg am Tegernsee: Erkundungstour mit dem Fahrrad

Radstrecke: Das Bergpanorama auf der einen und strahlend blaues Wasser auf der anderen Seite – rund um den Tegernsee führt eine besonders schöne Radstrecke. Der etwa 20 Kilometer lange Weg ist weitestgehend flach und eignet sich somit auch gut für gemeinsame Touren mit den Kindern. Besonders praktisch: Der Startpunkt der Route lässt sich beliebig auswählen. Unterwegs gibt es zudem viele Möglichkeiten, sich mit einem Imbiss oder einem Stück Kuchen zu stärken, beispielsweise im Café und Restaurant Seeglas oder im Bräustüberl Tegernsee. Im Sommer ist die Abkühlung im See der perfekte Abschluss.

Tegernseer Schiffahrt: Viele Ausflugsziele an den Anlegestellen

Mit dem Schiff über den Tegernsee: Vom Wasser aus lässt sich der Tegernsee am besten erkunden. Anlegestellen gibt es in Tegernsee, Bad Wiessee, Rottach-Egern und Gmund. Die große Rundfahrt kostet für Erwachsene 16,90 Euro, einzelne Streckenfahrten sind ab 3,00 Euro erhältlich. Kaufen können Besucher die Tickets direkt beim Schaffner auf dem Schiff. An vielen der Stationen liegen Attraktionen, die sich für einen Tagesausflug anbieten:

Seesauna Tegernsee: Hier finden Gäste eine große Auswahl verschiedener Dampf- und Saunabäder. Besonderes Highlight sind das Saunaschiff und die Terrasse mit Blick auf den Tegernsee.

Kloster Tegernsee: Das Kloster Tegernsee steht bereits seit dem 8. Jahrhundert. Heute befinden sich in den Räumen unter anderem ein Gymnasium und das Herzogliche Braustüberl. Wer mag, kann an einer Führung durch die ehemalige Klosterkirche teilnehmen.

Strandband Rottach-Egern: Am schönen Sandstrand des See- und Warmbades lässt es sich wunderbar entspannen. Wem das Wasser im See zu kalt ist, findet in den Becken Wassertemperaturen bis zu 33 Grad. Mit Wasserrutsche und Spielgeräten haben besonders die Kleinen Spaß.

Die vielen Tagesausflügler sorgen am Tegernsee jedoch auch für Probleme und Ärger bei den Anwohnern. Die Region versucht Lösungen zu finden.