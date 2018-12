Dieses Trio packt jetzt im Seehotel an

Dass es weitergeht im Seehotel zur Post, ist für alle eine gute Nachricht. Die neuen Pächter – Julia Keilhammer, Sabrina Rössel und Florian Riethmüller – haben sich viel vorgenommen.

Tegernsee –Es war ein langes Hin und Her, eine nervige Zitterpartie. Werden die Besitzer der „Hotel zur Post in Tegernsee Rosemarie Neusen GmbH & Co.KG“ das vor 1900 gebaute und in die Jahre gekommene Haus verkaufen oder es weiter als Hotel verpachten? Wenn ja, an wen? Die Entscheidung ist gefallen: Julia Keilhammer, Sabrina Rössel und Florian Riethmüller, die zusammen die SEGO Hospitality GbR gegründet haben, sind die neuen Pächter im Seehotel zur Post.

Es sei ein Zufall gewesen, erzählt Julia Keilhammer, gelernte Hotel-Kauffrau. Nach dem Wiesseer Seefest sei sie heuer auf dem Weg zur Ferienwohnung ihrer Eltern am Hotel vorbeigefahren. Dabei habe sie erfahren, dass ein neuer Pächter gesucht werde. An ihrem Arbeitsplatz, dem Hotel „Cristal“ an der Münchner Schwanthalerstraße, erzählte sie ihren Kollegen, der dortigen Reservierungsleiterin Sabrina Rössel und Florian Riethmüller, bis dato stellvertretender Direktor, davon.

Das Trio wurde sich schnell einig mit den Besitzern. Jetzt haben sie einen Sieben-Jahres-Vertrag in der Tasche mit der Option auf Verlängerung. Und sie haben einen Berg voller Arbeit vor sich.

Modernisiert wird Schritt für Schritt

„Wir sind zu dritt und haben viele Ideen“, sagt Florian Riethmüller. Der 25-Jährige hat wie Sabrina Rössel Hotelfach studiert. „Wir müssen schauen, was nach und nach machbar ist“, sagt er. Es sei im Interesse der Besitzer, dass es vernünftig und solide weitergehe. Will heißen: Es gibt keine umfassende Renovierung in einem großen Aufwasch. Gemeinsam mit den Pächtern wird das aktuell nicht klassifizierte Hotel mit 38 Doppel- und zwei Einzelzimmern nach und nach auf Vordermann gebracht. „Es soll moderner werden, doch der gemütliche Flair, den das Hotel jetzt hat, soll erhalten bleiben“, betont Sabrina Rössel. Ein ordentliches Drei-Sterne--Hotel soll das Seehotel werden, „ein Haus, in dem sich die Gäste wohlfühlen und das sie sich leisten können“, fügt Riethmüller hinzu. An einen Preis ab etwa 70 Euro pro Nacht im Doppelzimmer mit Frühstück ist gedacht.

Um die ersten Umbauten vorzunehmen, ist das Hotel bis 15. Dezember geschlossen. Der Wintergarten mit bis zu 80 Plätzen und Blick auf den See, wird als erstes umgebaut. „Vieles werden die Gäste nach der Sanierung wiederfinden“, sagt Riethmüller und meint damit etwa die markanten Korbstühle oder die Holzmöbel in der Stube. Er meint aber auch einen Teil der Mitarbeiter, die in den vergangenen Jahren unsichere Zeiten durchlebt haben. Acht Mitarbeiter bleiben an Bord, weitere neue Mitarbeiter – mindestens fünf, je nach Saison – werden gesucht. Dazu gehört auch der Küchenchef. „Wir haben zwar Kontakte, aber noch nichts unter Dach und Fach“, sagt Riethmüller. Fest steht aber schon, dass den Gästen gut-bürgerliche, bodenständige Gerichte zu moderaten Preisen angeboten werden. „Die Gastronomie ist für die ganze Bevölkerung offen“, kündigt Riethmüller an. Auch der bisher vernachlässigte Seegarten soll wieder betrieben werden.

Soft-Eröffnung am 15. Dezember

„Ganz soft“ will das Trio schon am 15. Dezember wiedereröffnen und das Haus schnell zum Laufen bringen. Julia Keilhammer, Sabrina Rössel und Florian Riethmüller wollen als „junge und motivierte Gastgeber“ punkten. „Dass wir die Ärmel hochkrempeln und überall, notfalls 24 Stunden anpacken müssen, ist uns klar.“

