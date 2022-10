Tegernseer Bergfilm-Festival hat begonnen: Das Szene-Treffen endlich wieder in Präsenz

Eröffneten gemeinsam das 19. Bergfilm-Festival: (v.l.) Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn, Michael Pause, Sandra Lahnsteiner, Viktoria Rebensburg, Stefan Glowacz und Landrat Olaf von Löwis. © Thomas Plettenberg

Mit viel Prominenz und Lokalkolorit hat das Bergfilm-Festival in Tegernsee begonnen. Spürbar war dabei die Freude darüber, dass sich die Szene endlich wieder in Präsenz treffen konnte.

Tegernsee – Was macht eine Skirennläuferin im Ruhestand? Sie entdeckt die anderen Facetten des Skisports. So wie die Kreutherin Viktoria Rebensburg. Sie hatte sich zusammen mit den österreichischen Freeriderinnen Sabine Schipflinger und Sandra Lahnsteiner die Tourenski angeschnallt und sich auf den Weg vom Gasteiner- ins Glemmtal gemacht. Mit dem dabei entstandenen Film „Trans Salzburgerland“ eröffnete am Mittwochabend (19. Oktober) das 19. Internationale Bergfilm-Festival in Tegernsee.

Festival-Organisatoren wollen da anknüpfen, wo sie aufgehört haben

Nach einem Jahr Zwangspause und einer Light-Version 2021 „haben wir versucht, wieder da anzuknüpfen, wo wir 2019 geendet haben“, sagte Festival-Direktor Michael Pause zum Auftakt der fünftägigen Schau im voll besetzten Barocksaal. Mit 178 Produktionen aus 28 Ländern seien „etwa so viele Filme wie in den Vorjahren“ eingereicht worden. 85 davon schafften es in die 40 Vorstellungen, die innerhalb von fünf Tagen unterschiedlichste Genres zum Thema Berg auf die Leinwände bringen.

Ex-Skistar Viktoria Rebensburg präsentiert ihren Film persönlich

Im Mittelpunkt des ersten Teils stand dabei eben „Trans Salzburgerland“ mit Rebensburg, die Pause sehr zu seiner Freude auch auf der Bühne begrüßen durfte. „Das war ein ganz schönes Stück Arbeit.“ Viele Jahre habe er das schon versucht, und heuer kam der Skistar nicht nur als Ehrengast, sondern auch als Hauptakteurin im Film.

Rebensburg erlebte das Skifahren aus einer ganz neuen Perspektive

Dieser ist ein Stück weit eine typische Corona-Produktion, denn durch die eingeschränkte Reisefreiheit wurden auch für Lahnsteiner und Schipflinger die heimischen Berge besonders attraktiv. Rebensburg als Dritte im Bunde erlebte eine „verrückte, einprägsame und schöne Zeit“ und das Skifahren aus einer ganz neuen Perspektive. Mit Aufstiegen, die ihr Ausdauer abverlangten, während ihr Körper jahrelang kurze, hohe Belastung gewohnt war, der neuen Erfahrung eines nächtlichen Biwaks und viel Muße, die Berge noch mehr zu genießen, als dazu bisher Zeit war. „Cool, wenn man da oben auf einem Gipfel steht und die anderen Gipfel sieht, zu denen man noch geht.“ Ebenfalls auf der Bühne in Tegernsee: Lahnsteiner, die seit 2010 nicht mehr nur vor der Kamera zu sehen ist, sondern auch Filme produziert, mit denen sie authentische Geschichten skifahrender Frauen erzählen möchte. „Trans Salzburgerland“ tut dies im Stil des Red Bull Media House mit schönen Aufnahmen in besonderer Qualität.

Direkt in die Eiger Nordwand ging es nach der Pause mit „24 Stunden Odyssee“ von Johannes Mayr. Barbara Zangerl und Jacopo Larcher erarbeiten sich als perfekte Seilschaft den senkrechten Fels, kämpfen mit Schlechtwettereinbrüchen und schaffen schließlich in 16 Stunden die bisher schnellste Begehung dieser Route.

Valleyer zeigt das Porträt eines ganz besonderen Bergsteigers

Zum Schluss der Höhepunkt des Eröffnungsabends: Tom Dauers Film gewordener Geburtstagsgruß an den 1982 bei einem Lawinenunglück am Cho Oyu ums Leben gekommenen Schriftsteller und Fotografen Reinhard Karl, der vergangenes Jahr 75 Jahre alt geworden wäre. Dabei porträtiert der Valleyer nicht nur einen besonderen Bergsteiger, der „das mit viel Patina behaftete Bergsteigen entstaubte“ (Pause). In „Die Kunst, einen Berg zu besteigen“ verflechtet Dauer das Leben des ersten Deutschen auf dem Mount Everest mit den Arbeiten der Künstlerin Clara Happ, die Karls Bergfotos in Holz- und Linolschnitte umsetzt. Ein Film, der nicht nur Ehrengast Stefan Glowacz begeisterte. Auch ihn habe Karl geprägt. Nicht zuletzt, weil der sich auch mit der Angst am Berg offen auseinandersetzte.

