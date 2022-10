Tegernseer Bergfilm-Festival will sich in der Krise behaupten

Von: Gabi Werner

Um die Besteigung des Mount Roraima in Südamerika geht es in der britischen Produktion „House of the Gods“. Insgesamt sind beim diesjährigen Festival rund 80 Filme aus 28 Ländern zu sehen. © Bergfilm-Festival

Freudige Anspannung macht sich breit bei den Machern des Bergfilm-Festivals. In wenigen Tagen kommt einmal mehr die Szene am Tegernsee zusammen. Wird die Veranstaltung trotz Corona zu alter Höhe zurückfinden?

Tegernsee – 2020 eine pandemiebedingte Absage, im vergangenen Herbst dann der beherzte Neustart unter Corona-Bedingungen: Wie jede andere Großveranstaltung, so muss sich auch das Tegernseer Bergfilm-Festival in diesen schwierigen Zeiten erst einmal behaupten. Unmittelbar gibt es heuer zwar keine Einschränkungen mehr, wenn am Mittwoch, 19. Oktober, die Besucher und Filmemacher in ihren mehrtägigen Bergfilm-Marathon starten. Doch Festival-Direktor Michael Pause ist durchaus bewusst: „Das Corona-Pendel hängt noch immer über uns.“

Festival-Direktor Michael Pause hofft auf die Berg-Community

Für den Leiter des Festivals lässt es sich daher nur schwer abschätzen, ob die Veranstaltung auch heuer ihre ganze Zugkraft entfalten kann und die Besucher wie gewohnt an den Tegernsee strömen. „Der Kulturbereich läuft zäh an“, weiß der ehemalige Bergauf-Bergab-Moderator. Er hofft daher, „dass die Berg-Community so viel Kondition hat, dass sie sich aufmacht zu unserem Festival“.

Kartenvorverkauf läuft zögerlicher als in Vor-Corona-Zeiten

Der Vorverkauf für die Filmvorführungen, die von Mittwoch bis Freitag, 19. bis 23. Oktober, in den verschiedenen Kinosälen in Tegernsee stattfinden, hat längst begonnen. Die Nachfrage, sagt Thomas Six von der örtlichen Tourist-Info, sei allerdings zögerlicher als noch in Vor-Corona-Zeiten. Über die Gründe kann Six nur spekulieren: „Noch immer ist wohl die Angst vor Ansteckung in den Köpfen“, meint er. Möglicherweise sinke aber auch die Bereitschaft der Menschen, Geld für derartige Veranstaltungen auszugeben. „Wir haben das bereits bei verschiedenen Terminen gesehen.“

Pause kündigt einige „sehr, sehr starke Filme“ fürs Festival an

Dass sich ein Kommen zum Bergfilm-Festival lohnt, steht für Pause außer Frage. „Wir haben einige sehr, sehr starke Filme im Programm“, verspricht er. Neben dem Alpinismus und dem Abenteuer am Berg geht es dabei auch heuer um verschiedene Länder und Kulturen sowie deren Blickwinkel auf das Thema. „Die Beziehung zum Berg beschränkt sich ja nicht auf unsere Herangehensweise“, sagt Pause. Es sind vor allem auch die Beiträge über Nomaden-Völker, die den Journalisten und Organisator so sehr faszinieren.

Online-Format kommt für Organisatoren in Tegernsee nicht in Frage

Rund 80 Filme aus insgesamt 28 Ländern werden bei der 19. Auflage des Tegernseer Bergfilm-Festivals über die Leinwände flimmern. Doch es ist nicht allein dieses umfangreiche filmische Programm, das den Reiz des Festivals ausmacht. Für Pause sind es vor allem die Begegnungen der Bergfreunde – seien es nun Zuschauer oder die Filmemacher selbst –, die das Festival am Tegernsee zu etwas Einzigartigem machen. Das Ausweichen auf eine Online-Veranstaltung, wie es manche Festival-Organisatoren schon praktiziert haben, kommt für den Direktor daher nicht in Frage. „Ich denke, einen Bergfilm im kleinen Kämmerlein anzuschauen, ist trostlos.“ Stattdessen wolle man die Menschen zusammenbringen.

Dahlmeier und Co: Zahlreiche Promis präsentieren vor Ort ihre Filme

Dabei wird den Besuchern auch ein intensiver Blick hinter die Filmkulissen gewährt. Heuer hätten besonders viele Filmer, Regisseure und auch Protagonisten ihr Kommen angekündigt, berichtet Birgit Halmbacher vom Organisationsteam. „Die stehen dem Publikum für Hintergrundinfos zur Verfügung.“ Auch Prominente wie die ehemaligen Wintersport-Stars Viktoria Rebensburg und Laura Dahlmeier sowie Kletterer Stefan Glowacz werden dabei sein und ihre Beiträge persönlich präsentieren.

Jubiläum im nächsten Jahr: Hoffen auf einen Re-Start

Zum mittlerweile 19. Mal geht das Festival heuer in Tegernsee über die Bühne. Wäre der coronabedingte Ausfall im Jahr 2020 nicht gewesen, hätte die Veranstaltung heuer bereits ihren „Runden“ gefeiert. So aber hat sich das 20. Jubiläum auf kommendes Jahr verschoben. „Dann“, so hofft Pause, „muss es einen Re-Start geben“.

Sechs Filmsäle stehen im Tegernseer Stadtgebiet zur Verfügung

Die Beiträge werden in insgesamt sechs Filmsälen zu sehen sein: im Barocksaal, im Medius, im Schalthaus, im Ludwig-Thoma-Saal, im Quirinal sowie in der Sporthalle. Derzeit sind noch für alle Termine Karten verfügbar. Die Tickets gibt es online auf www.bergfilm-te gernsee.de, www.tegernsee.com sowie www.muen chenticket.de. Erhältlich sind die Karten außerdem bei den Tourist-Infos im Tegernseer Tal und bei den München-Ticket-Vorverkaufsstellen. Das gesamte Programm ist auf bergflm-tegernsee.de zu finden.

gab