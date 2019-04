Tegernseer FC Bayern-Fanclub: „Gemeinsam schauen macht mehr Spaß“

2008 gründeten Fußballnarrische den Fanclub Bayernfreunde Tegernseer Tal. Inzwischen haben die „Dägansäa“ 390 Mitglieder und nach elf Jahren einen neuen Vorstand.

Tegernsee – Der FC Bayern steuert erneut auf den Meistertitel und mit dem DFB-Pokal sogar auf das Double zu. Alle Fans fiebern mit – der Fanclub Bayernfreunde Tegernseer Tal ganz besonders. Seit Kurzem steht Sebastian Lechner an der Spitze. Im Interview erklärt der 21-Jährige Gmunder, wie sich der Fanclub entwickelt hat und was zu seinen Aktivitäten gehört – außer Fußballschauen und jubeln.

Herr Lechner, wie viele Fans gehören inzwischen den Bayernfreunden an?

Aktuell haben wir 390 Mitglieder, und natürlichen nehmen wir noch gerne weitere Mitglieder auf. Der Jahresbeitrag kostet 30 Euro.

Wie viele Fanclubs gibt’s denn überhaupt?

Ich hab’ extra nachgeschaut: Es gibt aktuell 4438 FC Bayern-Fanclubs mit insgesamt 352 200 Mitgliedern.

Was hat man denn für Vorteile, wenn man Mitglied in Eurem Fanclub ist?

Zum einen hat man Vorteile, wenn es darum geht, in die Allianz Arena zu kommen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Angebote für die Fanclubs. Wir kriegen fünfmal im Jahr Karten. Das heißt, dass wir nicht alle zwei Wochen in Stadion fahren.

Aber Sie treffen sich gemeinsam zum Fernsehschauen?

Ja klar! Seit Kurzem haben wir ein eigenes Vereinsheim in Tegernsee. In einem Hinterhof in der Nähe vom Bräustüberl haben wir unser Stüberl. Das Brauhaus hat uns die Räumlichkeiten vermietet. Wir haben sky, haben mit Schals, Trikots und Fanartikeln dekoriert. In der Gemeinschaft macht’s einfach mehr Spaß als daheim alleine auf dem Sofa.

Auch der Kühlschrank ist voll, oder?

Fürs leibliche Wohl ist bei unseren Treffen natürlich gesorgt.

Wie funktioniert das dann, wenn Sie Karten für ein Bayernspiel haben?

Über Mail versenden wir die Info, dass es Karten gibt. Meistens haben wir ein Kontingent von 40 Karten. Grundsätzlich kommt derjenige zum Zug, der sich zuerst meldet. Bei besonderen Spielen, wie Champions League oder anderen meisterschafts-entscheidenden Spielen, vergeben wir die Karten im Losverfahren. Ansonsten ist es relativ schwer, an Karten für Auswärtsspiele zu kommen. Es gibt natürlich ganz Verrückte, die überall hinfahren.

Was macht Euer Fanclub sonst noch?

Es geht nur um Fußball. Regelmäßig veranstalten wir auch unser Fanclub-Turnier – nach einem Jahr Pause heuer wieder am 27. Juli auf der Point in Tegernsee. Wir planen mit acht Mannschaften.

Dann gibt’s noch den offiziellen Fantag des FC Bayern in der Weihnachtszeit.

Da muss man sich im Vorfeld beim Club anmelden. Wir hatten viel Glück bisher. 2012 hatten wir Philipp Lahm da, 2018 Arjen Robben. Da wir nicht so weit entfernt liegen von der Säbener Straßen, haben wir sicherlich einen Vorteil. Die Spieler absolvieren ihre Besuche nämlich nach dem letzten Training, und Tegernsee ist nicht so weit entfernt.

Lahm und Robben sind Ehrenmitglieder. Wie wär’s mit Manuel Neuer, der ja in Tegernsee wohnt?

Für den haben wir tatsächlich eine Mitgliedsnummer frei gehalten. Wir würden uns natürlich freuen, wenn er Mitglied werden würde. Wir sind aber extrem zurückhaltend und wollen die Spieler ja nicht nerven. Vielleicht kriegt Manuel Neuer ja mit, dass wir heuer unser Turnier machen in Tegernsee, vielleicht kommt er ja vorbei.

Wie kam’s, dass Sie jetzt neuer Vorsitzender sind?

Unser bisheriger Vorsitzender, Andreas Radler, der auch den Club gründete, hat sich aus privaten und beruflichen Gründen zurückgezogen. Er bleibt Mitglied, steht mit Rat und Tat zur Seite und begrüßt es sehr, wenn neuer Schwung in den Fanclub kommt.

Frage zum Schluss? Wer ist Ihr Lieblingsspieler?

James Rodriguez.

Der neue Vorstand

Sebastian Lechner (Vorsitzender), Hans Kelnhofer (2. Vorsitzender), Uwe Achterberg (Kassier), Tobias Schlichtner (Schriftführer), Stefan Lendlmeier, Werner Pangerl und Georg Lechner (Beisitzer). Infos auf www. bayernfreunde-tegernseertal.com.

