Miteinander als Voraussetzung für Erfolg

Von Alexandra Korimorth schließen

Tegernsee/Wildbad Kreuth – Im Festsaal von Wildbad Kreuth geriet die Abiturzeugnisvergabe des Gymnasiums Tegernsee zu einem rauschenden Fest in alter Tradition. Der Jahrgang 2022 beging die Entlassfeier als Homecoming-Party und zementierte damit die Verbundenheit zu seiner Schule.

„Juhu, wir haben es geschafft!“: Mit diesem Freudenschrei eröffneten Victoria Mazuhn und Jonas Kirner den Abiball mit Zeugnisverleihung an historischer Stätte. Natürlich war damit in erster Linie das Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife für 48 der Tegernseer Gymnasiasten gemeint. Aber auch die Rückkehr der Feier in den Festsaal des einst königlichen Bades, in dem das Gymnasium bis 2014 traditionell die Zeugnisse überreichte und seine Absolventen entließ. Möglich gemacht hatte das der neue Pächter Korbinian Kohler.

Tegernseer Gymnasiasten nehmen Zeugnisse an historischer Stätte entgegen

Alle Festredner sollten die Bedeutung dieses magischen Ortes betonen, der historisch zum Schloss Tegernsee wie zur Schule gehört und der atmosphärisch alle Verleihungsstätten, vor allem die coronabedingt improvisierten wie im vergangenen Jahr die Schulturnhalle, toppte. Schulleiter Werner Oberholzer ließ freilich in erster Linie seine Absolventen hochleben, die sich „Fabulous Abi Vegas Tegernsee – 12 Jahre Glücksspiel“ als Motto gegeben hatten und alle in spektakulärer Abendgarderobe erschienen waren.

Oberholzner bestätigte ihnen mit Blick auf die sich „durch Corona ständig ändernden Spielregeln“, dass auch ein bisschen Glück zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife gehört: Einer muss nächstes Jahr noch mal ran, zwei müssen die Prüfungen krankheitsbedingt erst noch ablegen. 48 durften aber feiern und erreichten einen Schnitt von 2,23. Am Tegernseer Gymnasium haben 13 Schüler eine Eins vor dem Komma stehen. Jahrgangsbeste sind Alexandra Bresciani (1,2), Viktoria Mazuhn und Sebastian Mehnert (je 1,3.)

Oberholzer betonte neben der Unberechenbarkeit und der Zufälligkeit eines Spiels ein weiteres Kennzeichen: Man spiele nicht alleine. So lobte er, dass der Jahrgang im Spiel namens „Fortschritt in der Schule“ insbesondere Zusammenhalt gelernt habe. „Echter Erfolg hat Miteinander als Voraussetzung“, erklärte Oberholzner in Anerkennung dieser Leistung in einer „Selfie-Gesellschaft, in der sonst jeder für sich selbst das wichtigste Motiv“ sei.

Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider, der in seiner Eigenschaft als stellvertretender Landrat auch die besten Glückwünsche von Olaf von Löwis überbrachte, forderte die Absolventen auf, die Freundschaften aus der Schulzeit zu bewahren, Solidarität zu ihrer Heimat und Dankbarkeit gegenüber den Eltern zu zeigen, wenn sie künftig ihre Träume lebten. Und sie sollten – und dies war als Aufforderung formuliert – „ihren Beitrag zum Erhalt der Umwelt und des Planeten leisten und für die Demokratie eintreten“.

Während Elternbeiratsvorsitzende Veronika Bauer, deren Rede sich in weiten Teilen mit der aus dem vergangenen Jahr deckte, die Jugendlichen an ihre soziale Verantwortung erinnerte, riet Udo Stefan Schlipf, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, den Erfolg heute erst einmal zu genießen. In auf Klosterzeiten zurückgehender Tradition überreichte er den Jahrgangsbesten Stipendien im Gesamtwert von 4800 Euro.

Bevor die 48 Absolventen jeweils unter Einspielung ihrer persönlichen „Siegerhymne“ die Zeugnisse überreicht bekamen, verlasen Nina Scheurer, Josefine Hornstein und Leni Ederl das „Jahrgangsgedicht“. Für jeden Mitschüler gab es einen charakterisierenden Vers. David „Dave“ Erlacher, der die „unglaubliche Faulheit“ des Jahrgangs in allen, die Oberstufenkoordinatorin Elisabeth Hartwig viele Nerven kostenden Strategien Revue passieren ließ, beschied seinem Jahrgang: „Jeder von Euch ist ein Teil von mir.“ Bevor es daraufhin zu emotional wurde, rief er in Richtung Schulleitung: „Und jetzt gebt uns bitte endlich unsere Zeugnisse!“

Die Absolventen

Octavia Atanasoff, Matthias Bär, Franziska Bauer, Maximilian Bechthold, Alexandra Bresciani, Paulinus Bronisch, Moritz Büchner, Magdalena Ederl, David Erlacher, Christian Euringer, Leonhard Feneberg, Soleana Friedl, Amelie Friedrich, Florian Fröhlich, Lisa Garhammer, Sophia Gatziouras, Maria Ginzel, Benedict Greif, Nino Günther, Viktoria Hagn, Leon Höchtl, Ludwig Hofbauer, Christopher Holm, Josefine Hornstein, Marinus Höß, Marinus Huber, Jonas Kirner, Ludwig Kleeblatt, Konstantin Kleinert, Adrijan Kostic, Sanaa Lang, Sofie Maier, Victoria Mazuhn, Sebastian Mehnert, Nazar Oruc, Johannes Pahle, Theresa Riepe, Pauline Rüfer, Nina Scheurer, Christina Schirmer, Marie Schneider, Bianca Serg, Carolyn Serg, Philipa von Hepperger, Jennifer Weber, Lia Weber, Lukas Weiß, Markus Westhagen, Julia Wieczorek.