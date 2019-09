Tegernseer Kunstausstellung: Brillante Idee optisch schwach umgesetzt

Mit besonders großen Erwartungen wurde der Eröffnung der 70. Tegernseer Kunstausstellung entgegengefiebert. Entsprechend viele Gäste kamen auch ins Alte Schalthaus in Tegernsee.

Tegernsee–Die größte Herausforderung zum Jubiläum der längsten und wichtigsten Kunstausstellung im Tegernseer Tal war es, auf Werksebene einen Bogen zu schlagen zwischen den Gründern der Ausstellung – Olaf Gulbransson, Thomas Baumgartner, Herbert Beck sowie Ilse Hausner-Witschel – und den heutigen Akteuren der Tegernseer Künstlergemeinschaft. Und das ohne einen Rückschritt in Sachen Modernität, Aktualität und Zeitgeist zu riskieren. Seit der 67. Auflage hatten die Ausstellungsmacher ganz bewusst auf die sogenannten Gründerväter verzicht. Insofern, war die Idee, einzelne Werke des genannten Quartetts sowie von Künstlergrößen wie Quirin Lindinger, Eduard Streibl und Waki Zöllner zwischen die 60 zeitgenössischen Werken hinein zu kuratieren, eine brillante. Leider mangelte es dabei aber an der optischen Umsetzung und Stringenz.

Tegernseer Kunstausstellung: Werke vor braunes Sackleinen gehängt

Zum einen sind die Werke der „Altmeister“ mit Bahnen braunen Sackleinens hinterlegt, das es schafft, selbst die Farbigkeit eines Herbert Becks zu schlucken. auch Ilse Hausner-Witschels Gmund- und Toskanaansichten kommen fast schon traurig daher. An dieser Stelle hätte man sich einfach ein modernes Farbkonzept gewünscht, das dem Image einer „Ausstellung von Künstlern für Künstler“ Rechnung getragen hätte. Andere Werke der Vorangegangenen waren gar nicht unterlegt, obwohl sie in die Kategorie fallen. Keines dieses früheren Arbeiten oder Künstler sind im Werksverzeichnis aufgeführt; und nur ein kleiner Teil im Katalog, der aber dafür zum Jubiläum wieder üppiger und im größeren Format vorgelegt wurde.

Ausstellungsleiterin Eva Knevels stellte bei ihrer Einführung, bei der sie auf die Geschichte der Ausstellung zurückblickte und der Stadt Tegernsee, dem E-Werk und den Sponsoren für ihre Unterstützung dankte, die rhetorische Frage: Was hätten die Gründerväter wohl empfunden und gesagt in Anbetracht der Länge und des Erfolges ihrer Idee? Wenn sie von ihren Kollegen für die aktuelle Auflage mehr Mut bei der Jurierung und des künstlerischen Austauschs gefordert hätten, so wären sie vermutlich stolz auf ihr Gemeinschaftsprojekt, das 1949 seinen Anfang nahm.

Beispielsweise auf Hans Schneider. Der faszinierte mit neuen und provokativen Perspektiven auf ein immerwährendes Thema: dem Tegernseer See- und Bergpanorama. Das hat er in einer fünfteiligen und großformatigen Arbeit der Reihe „Lake of Beauty“ in geradezu giftig-grellen Farben „schön“ geschminkt. Nicht weniger kritisch und aktuell: die Glas-Metall-Skulptur „Arche XVI-im Traum“ von Ursula-Maren Fitz, in der sich der Traum vom Zuhause am See nachgerade über einer Blase aufzulösen scheint. Ganz neue (Farb)Töne schlägt Riccardo Milazzo mit seinen grafischen „Rock Heads“ an, die im Gegensatz zu seiner vormals ultrafeinen Strichführung richtig massiv daherkommen und trotzdem leicht wirken. Neue Wege in der Fotografie beschreitet Sopi von Sopronyi. Sie ist nochmal näher an das Objekt herangerückt und zeigt Kranichfedern, die durch die Makroaufnahme wie florale Strukturen oder Pinselstriche wirken.

Bürgermeister Johannes Hagn gratuliert zum Jubiläum der Tegernseer Kunstausstellung

Bürgermeister Johannes Hagn gratulierte zum Jubiläum und blickte seinerseits auf die beinahe zweijährigen Vorbereitungen auf die Jubiläumsschau zurück. Man habe von Seiten der Stadt versucht, ein Register aller Künstler, die jemals an der Tegernseer Kunstausstellung teilgenommen haben, zu erstellen. Aber die Ergebnisse aus den Archiven seien so frustrierend gewesen, dass man auch den Plan einer Doppel-Ausstellung von Werken früherer Künstler einerseits und aktuellen andererseits im Olaf Gulbransson Museum verworfen habe. „Allein von 30 Jahren gibt es keinen Katalog, kein Werksverzeichnis. Nichts“, bedauerte er. Von vielen Künstlern seien nur noch die Namen geblieben, von anderen bestenfalls ein Artikel im Talheft, das sich so erneut als „Gedächtnis des Tals“ erweisen habe.

Vom aktuellen Sonderheft „Kunst und Künstler“ verschenkte der Rathauschef 100 Exemplare an die Gäste der Ausstellung.

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Oktober, im Schalthaus, Hochfeldstraße 3 in Tegernsee, zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

