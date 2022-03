Tegernseer Seelsorger wird 70: Pfarrer Waldschütz verschiebt den Ruhestand

Von: Christina Jachert-Maier

Walter Waldschütz wird 70 Jahre alt. © Thomas Plettenberg

Im Juni erreicht Monsignore Walter Waldschütz das offizielle Ruhestandsalter. Doch der Leiter des Pfarrverbands Tegernsee-Egern-Kreuth bleibt im Amt - mindestens bis August 2024.

Tegernsee – 70 Jahre alt wird Monsignore Walter Waldschütz am 28. Juni. Es könnte der Tag sein, an dem sein Ruhestand beginnt. Aber der Leiter des Pfarrverbands Tegernsee-Egern-Kreuth hat sich anders entschieden. Er wird im Amt bleiben, mindestens zwei Jahre lang. Bis Ende August 2024 gilt seine neuerliche Berufung. Danach wäre eine Verlängerung möglich. Eines ist für Waldschütz gesetzt: „Mit 75 ist Schluss.“

Ordinariat nimmt Waldschütz zunächst für zwei weitere Jahre in die Pflicht

70, das ist das offizielle Ruhestandsalter für Pfarrer. Früher war das einmal anders, weiß Waldschütz. Da versah ein Pfarrer seinen Dienst bis zuletzt. Heute gibt’s klare Regeln, alles geht seinen formalen Gang. Das Erzbischöfliche Ordinariat hat Waldschütz zwei Schreiben zugesandt. Eines mit seiner Entpflichtung zum 28. Juni. Und eines, das ihn nach diesem Datum gleich wieder für zwei Jahre in die Pflicht nimmt.

Waldschütz: „Wenn es mehr Pfarrer gäbe, hätte ich aufgehört“

Angefragt hatten die Kirchenoberen schon im November 2021. Der Kardinal würde sich freuen, wenn er über den 70. Geburtstag hinaus im Dienst bleibe, hieß es. Ein bisschen musste Waldschütz überlegen. „Wenn es mehr Pfarrer gäbe, hätte ich aufgehört“, meint der Monsignore. Vielleicht hätte er dann als Schiffspfarrer angeheuert, auf jeden Fall würde er zur Familie nach Irschenberg ziehen. Wichtig ist ihm auch die Tätigkeit als Trauma-Therapeut, und dann ist da noch seine Stiftung, die ein Kinderdorf in Argentinien unterhält. „Ich falle in kein Loch“, ist Waldschütz überzeugt. Es gebe für ihn auf jeden Fall genug zu tun, auch als Ruheständler.

Viele positive Rückmeldungen in der Zeit des Missbrauchskandals

Dass Waldschütz trotzdem weiter im Dienst bleibt, und zwar in gleicher Funktion, ist aber nicht nur dem Mangel an Nachfolgern geschuldet. „Ich merke, dass ich trotz allem weiterhin große Freude an der Arbeit mit den Menschen habe“, sagt Waldschütz. Gerade in der Zeit, als der Missbrauchskandal die höchsten Wellen schlug, habe er sehr wohlwollende Rückmeldungen bekommen. „Und mein Team ist echt toll.“ So lange er sich noch so wohlfühle wie jetzt, wolle er weiterarbeiten wie bisher.

Waldschütz wechselte 2010 von Holzkirchen an den Tegernsee

Waldschütz ist seit dem Jahr 2010 Pfarrverbandsleiter in Tegernsee. Zuvor war er 23 Jahre lang für den Pfarrverband Holzkirchen zuständig. Der Abschied von der kinderreichen Gemeinde im Norden des Landkreises fiel dem Pfarrer damals schwer. Die Jugendarbeit liegt ihm besonders am Herzen, er vermisste die riesige Ministrantenschar, mit der er gerne Fahrten nach Italien unternahm, erst nach Cesuna und dann nach Arta Terme. Inzwischen ist Waldschütz am Tegernsee heimisch geworden. Die Zahl der Ministranten dort ist gewachsen. Auch am See gebe es eine lebendige Jugend, meint Waldschütz. Was ihn besonders freut: „Letztes Jahr hatte ich so viele Taufen wie noch nie.“

