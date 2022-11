Tegernseer Springwater Group hat Ferienimmobilien im Fokus - darunter auch das Til-Schweiger-Hotel

Von: Gerti Reichl

Investoren und Projektentwickler: Michael Cnyrim (l.) und Jürgen Böhmler von der Springwater Group, hier in Sachrang. © Privat

Moderne Ferienimmobilien - das ist das Metier der Tegernseer Springwater Group. Auch im Landkreis Miesbach ist das Unternehmen an zwei großen Projekten beteiligt.

Tegernsee – Die in Tegernsee ansässige Springwater Group gehört zu jenen Investoren und Projektentwicklern, die sich auf Ferienimmobilien im bayerischen Alpenraum spezialisiert haben, die sie entwickeln, errichten und teilweise auch betreiben. Sie werben mit modernen „Logenplatzobjekten“ einer neuen Generation, mit Alpinen Villen und Chalets, die über Concierge-Dienste und digitalen Service verfügen. Von ESG-Kriterien ist die Rede, also Nachhaltigkeitskriterien, die Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen. Neben Projekten in Sachrang (Kreis Rosenheim) sowie in Reit im Winkl (Kreis Traunstein) ist die Springwater Group mit ihren Geschäftsführenden Gesellschaftern Michael Cnyrim und Jürgen Böhmler auch im Landkreis Miesbach aktiv – in Schliersee und Bad Wiessee. Wie weit sind diese Projekte? Wir werfen einen Blick darauf.

Springwater Group sitzt bei Til Schweigers Barefoot-Hotel mit im Boot

Bei der Planung und Realisierung des Barefoot-Hotels in Bad Wiessee ist die Springwater Group mit im Boot. Es handelt sich um ein Hotelkonzept, das von Schauspieler Til Schweiger initiiert und konzipiert wurde und das in den nächsten Jahren bis zu 20 Mal weltweit verwirklicht werden soll. Hotel-Projektgesellschaft „Tegernsee Living Hirschberg GmbH & Co.“ heißt das Unternehmen, in dem sich die Springwater Group mit ihrem Anteil von 45 Prozent selbst als „Anker-Investor“ bezeichnet. Eine Münchner Familie hält ebenfalls 45 Prozent, die Tegernseer Grund Immobilien mit Rainer Leidecker und Ernst Tengelmann ist mit zehn Prozent vertreten und entwickelt das Projekt maßgeblich mit der LSA Architekten GmbH unter Federführung von Christof Lampadius aus München. Betrieben wird das Hotel künftig von der Arcona Hotel & Resort Gruppe, die mit Til Schweiger einen langfristigen Vertrag für die weltweite Entwicklung der Barefoot Hotels geschlossen hat.

Das neue Barefoot-Hotel in Bad Wiessee soll nach dem Konzept von Til Schweiger gebaut werden. © LSA Architekten

Nach Kritik durch Anwohner: Neue Planung für Barefoot-Hotel kommt gut voran

„Wir sind alle extrem motiviert und auf einem guten Weg“, sagt Springwater-Geschäftsführer Michael Cnyrim über den aktuellen Stand der Dinge und fügt an: „Wir befinden uns mitten im Bebauungsplanverfahren und sind im sehr guten Dialog mit Landratsamt und Gemeinde.“ Was der Bad Wiesseer Bauamtsleiter Anton Bammer bestätigt. Nachdem das Projekt aufgrund von Protesten der Nachbarschaft neu geplant wurde und der Gemeinderat im Mai die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen hatte, kommt dieser inzwischen gut voran. Im nächsten Jahr, ist Bammer überzeugt, könnte der Bebauungsplan Satzungsreife haben. Auf bereits von der ursprünglichen Planung vorliegende Gutachten, etwa zum Verkehr, könne zurückgegriffen werden, sie müssten jedoch überarbeitet werden. Der Bauantrag könne parallel erarbeitet und eingereicht werden.

Entstehen soll auf dem 6800 Quadratmeter großen Areal an der Hirschbergstraße ein Hotelkomplex, der sich mit seiner Architektur im modern interpretierten Landhausstil an die Region anpasst, im Charakter von drei lang gezogenen Höfen mit Zwischenbau. In 104 Zimmern, Restaurant mit Bar im Dachgeschoss samt Dachterrasse und im Wellnessbereich soll Til Schweigers Barefoot-Konzept („barfuß“) für die Gäste aufgehen.

Springwater Group will ehemaligem Hotel Reiter in Schliersee neues Leben einhauchen

In Schliersee ist die Springwater Group Entwickler, Planer und Betreiber zugleich. Hier wollen die Investoren dem ehemaligen Hotel Reiter neues Leben einhauchen. Geplant ist, das Haus mit rund 40 Zimmern komplett zu sanieren und energetisch auf den neuesten Stand zu bringen. Entstehen sollen moderne, serviceorientierte Ferienappartements, für die über eine Service-App alle gewünschten Dienstleistungen bestellt werden können. Durch die Zusammenlegung sollen Wohneinheiten entstehen, die auch zum Arbeiten im Home-Office genutzt werden können. Nach dem Motto: Standortunabhängiges Arbeiten und dafür nach Schliersee reisen – ein Konzept, das auch der Standortmarketing-Gesellschaft Miesbach gefällt, die den Kontakt zwischen den Investoren und Familie Reiter hergestellt hatte. Die Zimmerzahl wird auf 22 reduziert, ein Pool, Wellness-, Fitness- und Loungebereich ergänzen das Konzept.

So soll das frühere Hotel Reiter in Schliersee nach der Komplettsanierung aussehen. © SM/Alpenraum

Neues Hotel Reiter in Schliersee soll noch vor Weihnachten 2023 wieder eröffnen

„Wir sind sehr motiviert, das Projekt umzusetzen“, sagt Michael Cnyrim und kündigt an, noch im Herbst mit der Entkernung beginnen zu wollen. Im April hatte die Gemeinde den entsprechenden Bauantrag für das Projekt in einem Gebiet mit festgeschriebener touristischer Nutzung befürwortet, die endgültige Genehmigung stehe noch aus, berichtet Cnyrim. Man sei auch bereits mitten drin in der Ausschreibungsphase. Dank eines guten Netzwerks an Realisierungspartnern komme man auch voran und sei nicht betroffen von „Phantasie- oder Mondpreisen“, die gerade im Baugewerbe angesagt sind. Zum Zeitplan: „Idealvorstellung ist eine Wiedereröffnung noch vor Weihnachten 2023.“

Springwater Group auch im Bergsteigerdorf Sachrang aktiv

Was die Springwater Group im Bergsteigerdorf Sachrang plant, sehen die Investoren als „klares Statement im Tourismussektor in punkto Nachhaltigkeit und Ökologie“, als „neue Avantgarde des Wohnens im Urlaub in Alpinen Lodges“. Der Gemeinderat Aschau steht einstimmig dahinter, dass dafür der Sachranger Hof abgerissen wird und ein Hotelneubau mit 50 Appartements, Wellness, Restaurant und Biergarten entsteht. Wie in Reit im Winkl, wo der dortige Sonnhof nach diesem Muster saniert wird, soll das Projekt in nachhaltiger Holz-Bauweise entstehen.

Die Planung in Sachrang sei unter Einbindung der Bevölkerung entstanden, betont Cnyrim. Während sich auch hier der Bebauungsplan noch im behördlichen Verfahren befindet, stehen die Bagger für den Abriss schon bereit. 2023 soll der Bau beginnen.

