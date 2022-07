Tegernseer Tanzlmusi spielt für Mick Jagger zum Geburtstag auf

Von: Christian Masengarb

Mick Jagger inmitten der Tegernseer Tanzlmusi © Screenshot Instagram

Rolling Stones Frontmann Mick Jagger hat sich musikalische Inspiration aus dem Tegernseer Tal geholt. Ein Foto zeigt ihn inmitten der Tegernseer Tanzlmusi.

Tegernsee/Düsseldorf - Rolling Stones Frontmann Mick Jagger hat sich musikalische Inspiration aus dem Tegernseer Tal geholt. Ein Foto, das die Rock-Legende anlässlich seines 79. Geburtstags gestern bei Instagram postete, zeigt Jagger vor seinem Auftritt am 27. Juli in Gelsenkirchen in seinem Düsseldorfer Hotelzimmer inmitten der Tegernseer Tanzlmusi. „Vielen Dank für eure Geburtstagswünsche“, schreibt der Rocker darunter. „Ich hatte einen guten Tag in Düsseldorf.“

Tegernseer Tanzlmusi spielt für Mick Jagger auf

Unter den Gratulanten war laut dpa auch der Nutzer „tegernseertanzlmusi“, der schrieb, es eine Freude gewesen, für Jagger zu spielen. Bei Instagram veröffentlichte die Tanzlmusi das Foto der Musik-Ikone inmitten der Kapelle aus einer Zeitung. Die Volksmusik-Band war am Mittwoch nicht für Nachfragen zu erreichen.

Jaggers Foto erfreut sich größter Beliebtheit. Es erhielt in den ersten neun Stunden nach Veröffentlichung rund 30.000 Likes. Auch Mick Jaggers Sohn Lucas gratulierte via Instagram, schrieb unter den Post „Eine sehr überraschende Nacht. Happy Birthday, Papa“. Auch vor dem Hotel gab es reges Treiben, hunderte Fans harrten am Dienstag aus, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Ob auch Jaggers Bandkollege und Stones-Gitarrist Keith Richards beim Ständchen der Tanzlmusi mit von der Partie war, ist nicht bekannt.

Das Foto verwunderte dann auch den einen oder anderen Gratulanten. So wies ein Nutzer darauf hin, dass es sich um eine bayerische Tracht aus dem Süden Deutschlands handele und dass diese in Düsseldorf ein bisschen seltsam sei. In einem anderen Eintrag heißt es hingegen: „Tolles Foto mit Trachtlern aus Bayern“.

