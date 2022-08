Tegernseer Volkstheater gelingt mit „Krach am Tegernsee“ fulminante Komödie

Von: Alexandra Korimorth

Befreiungsschlag nach der Coronapause: Das Ensemble des Tegernseer Volkstheaters um Leiter Andreas Kern (2.v.l., mit v.l. Hanno Sollacher, Claudia Loy und Flo Rian Bauer) spielt perfekt bis ins Detail und macht den „Krach am Tegernsee“ zum Brüllen komisch. Die Premiere musste am Samstag in den Ludwig-Thoma-Saal verlegt werden. © Max Kalup

Ein grandioser Spaß war am Samstag die Uraufführung von „Krach in Tegernsee“, der neuen Komödie aus der Feder von Andreas Kern. Die Zuschauer bogen sich vor Lachen, die Schauspieler verrenkten sich buchstäblich innerhalb ihrer Rollen – und das, obwohl die geplante Freilicht-Vorstellung ins Wasser fiel.

Tegernsee – Turbulent und mitreißend: Dieser Krach hat das Zeug zum Volkstheater-Renner. Auch wenn das Tegernseer Volkstheater den „Krach in Tegernsee“ wetterbedingt nicht auf die Open-Air-Bühne im Kurgarten bringen konnte, so tat das weder der Stimmung, noch der Inszenierung einen Abbruch. Klar wäre die erste Szene, in der die Fischer-Tochter Elisabeth (Nikola Pendelin) singend und tanzend vom Boot in den See fällt, mit tatsächlichem Blick auf den See eindrucksvoller gewesen als in der Mauerschau. Aber der Zuschauer war auch so unmittelbar in das Idyll der beiden Tegernseer Fischerfamilien Niederhofer und Strohschneider und in das Jahr 1850 versetzt. Die Zeit, als die Münchner zu Sommerfrische an den See kamen, die Hütte des Afghanischen Winterhundes des Kommerzienrats von Miller mit einem Festakt eingeweiht werden sollte, der Radetzky-Marsch ein neuer Hit in aller Munde war und als die frankophilen Ausdrücke der Städter mit der handfesten Sprache der Tegernsee kollidierten und für Verständigungsprobleme sorgten.

Elisabeth, älteste Tochter der Niederhofers, will an die Oper – statt Fischerin zu werden und den einzigen Sohn der Strohschneiders, Veith (Michael Reichenwallner) zu heiraten. Die beiden sind einander zwar zugetan, aber wirklich zueinander passen sie nicht. Das täte eher Magdalena (Claudia Loy), die jüngere Tochter der Niederhofers, die mit Leib und Seele Fischerin ist. Sie verhakelt sich beim Frotzeln folgenschwer mit ihrem künftigen Schwager. Währenddessen bereitet sich Elisabeth auf ihren ersten öffentlichen Auftritt vor, unter den Anweisungen von Justizrat von Tratten – zum Brüllen komisch: Flo Rian Bauer, wenn er zur Veranschaulichung Mozarts „Reich mir die Hand zum Leben“ brummt oder die Arie der Königin der Nacht quietscht – und mit Hilfe von Bäckergeselle Lenz (Lenz Feichtner), der dabei einen Gondoliere mimt.

Auch im dritten Akt nach der Pause sollten die Lachtränen kein Ende finden. Bis dahin hatte sich das Verhakeln in aller Unschuld über die fantasievolle Flüsterpost der Eltern des Brautpaars – Christina und Andreas Kern als Simmerl und Gundl Niederhofer sowie Barbara Kutzer und Hanno Sollacher als Michi und Moni Strohschneider – schon zu einem Gspusi entwickelt. Aus Veith wird ein Don Juan, aus Magdalena ein Flitscherl, aus den beiden Familien erbitterte Gegner. Es kommt zum handfesten Krach und etlichen Blessuren. Wie sich etwas derart aufbauschen kann, erfahren die Zuschauer in einem der genialsten Inszenierungskniffe, die sich Theaterleiter Andreas Kern als Regisseur jemals hat einfallen lassen: eine dreimalige Rückschau in Zeitlupe, technisch unterstützt durch Soundeffekte – zum Brüllen komisch, findet das Publikum und lacht, klatscht und jubelt.

Jeder einzelne der Schauspieler spielt seine Rolle und ihre Entwicklung perfekt bis ins Detail von Gestik und Mimik voll aus – als sei das Stück nach der Corona-Zwangspause für das Ensemble ein Befreiungsschlag oder eine Wiedergeburt. Und in den zankenden Eheleuten, bei denen es nach 30 Jahren Ehe immer noch darum geht, wer das Sagen hat, können sich viele auch wiederfinden. Eine fulminante Inszenierung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Sie hat das Potenzial dazu, ein Dauerbrenner auf den Bühnen der Volks- und Bauerntheater zu werden: als generationenübergreifender, grenzenloser Spaß.

Weitere Vorstellungen sind als Open Air im Tegernseer Kurpark geplant samstags am 27. August und 3. September 2022 jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen am Tegernsee und online.