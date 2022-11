Nach Sommer-Intermezzo: Tegernseer Windlichtregatta heuer wieder zu gewohnter Jahreszeit

Von: Gabi Werner

Beleuchtete Schifferl, mit viel Liebe gebastelt, bringen die Kinder bei der Windlichtregatta an den Start. © Thomas Plettenberg

Die Windlichtregatta in Tegernsee ist ein echter Klassiker der Vorweihnachtszeit. Nach einem kurzen Sommer-Intermezzo findet die Regatta der Grundschüler heuer wieder zur gewohnten Jahreszeit statt.

Tegernsee – Es war ein ungewohnter Anblick: Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen schipperten im Mai dieses Jahres die selbst gebastelten Boote der Tegernseer Grundschüler den Alpbach hinunter. Es war die allererste Sommerregatta überhaupt – und geht es nach Rektorin Claudia Horstmann, so wird es auch die letzte gewesen sein. „Das haben wir nur präventiv und just for fun gemacht“, sagt die Schulleiterin. Die Bedenken nämlich waren seinerzeit groß, dass die traditionelle Windlichtregatta, die normalerweise in der Adventszeit stattfindet, einer wieder aufflammenden Pandemie zum Opfer fallen könnte. Nun ist klar: Die Veranstaltung kann heuer wieder in gewohnter Form und zu gewohnter Jahreszeit stattfinden.

Kinder setzen ihre Boote am Freitag, 2. Dezember, in den Alpbach

„Es geht zurück zu den Wurzeln“, teilt Claudia Horstmann mit. Das heißt: Am Freitag, 2. Dezember, werden die Mädchen und Buben der Tegernseer Grundschule bei Einbruch der Dunkelheit ihre beleuchteten Schifferl in die Fluten des Alpbachs setzen und in Richtung Tegernsee schicken. Ab 16.15 Uhr sorgt der Elternbeirat für Bewirtung, der Start ist für 17 Uhr geplant.

Knapp 60 Boote werden bei der 46. Windlichtregatta mit dabei sein

Knapp 60 Boote, die im Unterricht gebastelt und teils in Heimarbeit (und mit Hilfe von Vätern und Müttern) noch verschönert wurden, werden bei der mittlerweile 46. Tegernseer Windlichtregatta mit dabei sein. Ziel ist es, dass die bunten Boote aufrecht, möglichst heil und mit funktionierender Beleuchtung am Auslauf ankommen, wo sie von Helfern der Tegernseer Feuerwehr aus dem Wasser gefischt werden. Weil momentan die Baustelle der Alpbachbrücke ein Durchkommen im unteren Bereich verhindert, werde die Strecke möglicherweise um wenige Meter verkürzt, erklärt Horstmann. Eine finale Entscheidung dazu gibt es aber noch nicht. Sie hängt vom weiteren Baufortschritt ab.

Bei der Siegerehrung erhält jedes Kind ein kleines Bronze-Engerl

Auch bei der Preisverteilung will die Schule an alte Traditionen anknüpfen. Die Siegerehrung soll am Samstag, 10. Dezember, um 14.30 Uhr im Rahmen des Tegernseer Schlossmarktes stattfinden. Dann erhält auch jedes Kind ein kleines Bronze-Engerl, das die Goldschmiede Bertele eigens für die Regatta herstellt und das die Stadt zum Selbstkostenpreis für die jungen Teilnehmer erwirbt.

Der ehemalige Lehrer Franz Pütz gilt als Erfinder der Windlichtregatta

Schulleiterin Horstmann freut sich, dass die Windlichtregatta nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder auf die Bildfläche zurückkehrt. „Das ist ein Klassiker, der unsere Schule sehr speziell macht“, meint sie. Erfunden hatte die Veranstaltung einst ein Lehrer mit kreativer Ader: Der Tegernseer Franz Pütz wird als Gründer der Windlichtregatta in den Annalen der Grundschule geführt.

