Tegernseerin (70) übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen - E-Bikefahrer prallt gegen Linienbus

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die Einsatzkräfte kümmern sich um den verletzten Motorradfahrer. © Gerti Reichl

Aktueller Artikel von 14:00 Uhr:

Jetzt kann die Polizei nähere Angaben machen zum Unfall, der sich gegen 11 Uhr auf der B 307 in Tegernsee ereignet hat.

Demnach übersah eine Tegernseerin (70) mit ihrem Skoda auf der B 307 beim Abbiegen in Richtung Hochfeldstraße ein entgegenkommendes Motorrad, gelenkt von einem 53-jährigen Tegernseer. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert. Er hatte offenbar großes Glück und erlitt nur mittelschwere Verletzungen. Dies teilt ein Sprecher der Polizeiinspektion Bad Tölz mit, da die Tölzer Streife anstelle der Wiesseer Kollegen vor Ort war. Die Feuerwehr Tegernsee war am Einsatz beteiligt und leitete den ohnehin starken Verkehr, Fußgänger und Radfahrer an der Unfallstelle vorbei.

Unfall zeitgleich auf der Sutten-Mautstraße: Radfahrer prallt gegen RVO-Linienbus

Symbolbild dpa © Stefan Kiefer/dpa

Zeitgleich gegen 11 Uhr passierte auf der Mautstraße zur Sutten ein weiterer Unfall. Ein älterer Mann aus dem Tegernseer Tal, der ohne Helm bergab und offenbar mit 40 Stundenkilometern unterwegs war, stieß etwa 200 Meter nach der Mautstation mit einem RVO-Linienbus zusammen. Die Ehefrau sowie ein Internist, der zufällig mit seinem Rennrad unterwegs war, leisteten Ersthilfe, ehe die Bergwacht und weitere Helfer anrückten. Der Mann erlitt schwere, multiple Verletzungen, wurde zunächst ins Tal befördert und dann mit dem Rettungshubschrauber „Christoph Murnau“ nach Murnau geflogen.

Wie ein Bergwacht-Sprecher berichtet, war dies der fünfte Einsatz seit Wochenbeginn. Bereits am Dienstag, 19. Juli, mussten die Bergwacht-Retter eine etwa 40-jährige Frau versorgen, die bei einer Wanderung zur Neureuth Kreislaufprobleme erlitten hatte. Im Wallberggebiet, nahe der Rottach-Almen war eine etwa 70-jährige Urlauberin nach Angaben der Bergwacht ausgerutscht und hatte sich dabei eine stark blutende Wunde zugezogen.

Ursprünglicher Artikel von 11:39 Uhr:

Offenbar schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Tegernsee. Die Rettungskräfte sind vor Ort.

Dem Augenschein nach hat ein Autorfahrer kurz nach 11 Uhr am Mittwoch den Motorradfahrer übersehen. Auf der Bundesstraße kam es dann an der Einmündung zur Hochfeldstraße zum Zusammenstoß. Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle. Der auf der Straße liegende Mann wurde vor Ort erstversorgt. Der Verkehr musste direkt an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Kein schöner Anblick für die Passanten, auch wenn das Unfallopfer selbst mit Planen vor allzu neugierigen Blicken geschützt wurde. Der Verkehr staut sich im Moment (11.30 Uhr) bis nach St. Quirin.