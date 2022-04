Tegernsees Pfarrer Walter Waldschütz ausgerechnet zu Ostern in Quarantäne

Von: Gerti Reichl

Monsignore Walter Waldschütz © Thomas Plettenberg

Ausgerechnet vor Ostern und damit zum wichtigsten Hochfest der Katholiken, schlägt Corona im Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth zu. Nicht nur Monsignore Walter Waldschütz, sondern auch Kaplan Markus Kocher sind erkrankt. Am Telefon berichtet Waldschütz, was die nun angeordnete Quarantäne bedeutet.

Herr Pfarrer Waldschütz, zuallererst: Wie geht es Ihnen?

Es ist mir schon besser gegangen. Ich habe Schüttelfrost, Hals- und Kopfschmerzen. Ich hab’ mich ohnehin täglich getestet und dachte, es geht an mir vorüber. Gerade hat mir unser Kaplan Markus Kocher mitgeteilt, dass er auch positiv ist.

Haben Sie eine Vermutung, wo Sie sich angesteckt haben könnten?

Das kann man inzwischen nicht mehr sagen. Ich hatte am Wochenende drei Taufen, zwei Gottesdienste und ein Brautgespräch. Viele Leute tragen ja keine Maske mehr.

Was bedeutet das für die Karwoche und das Osterfest? Wer vertritt Sie?

Bei einer Videokonferenz sind wir alles durchgegangen. Pastoralreferentin Maria Thanbichler übernimmt eine Beerdigung, am Gründonnerstag in Tegernsee und Ostermontagabend in Kreuth kann Jesuitenpater Christoph Soyer übernehmen. Am Karfreitag, wo ohnehin keine Messen stattfinden dürfen, werden wir ein Exempel statuieren. Da werden drei Frauen die Zeremonie vom Leiden und Sterben Christi übernehmen – Maria Thanbichler, Gemeindereferentin Magdalena Mehringer und Wortgottesleiterin Elisabeth Aust. Am Ostersonntag wird’s jedoch brenzlig.

Was heißt brenzlig?

Ich hab’ Weihbischof Wolfgang Bischof angeschrieben, der im Übrigen selbst auf das Ergebnis seines PCR-Tests wartet. Wir sind tatsächlich noch auf der Suche nach einer Vertretung. Einige Mitbrüder konnten wir schon finden. Schlimmstenfalls müssen wir uns überall mit einem Wortgottesdienst behelfen. Das könnte dann ein Exempel sein für die künftig dünne Personaldecke im Pfarrverband und Dekanat. Auf die geplanten musikalischen Umrahmungen durch die Kantorei und den Kirchenchor in Kreuth muss niemand verzichten.

Wie werden Sie das Osterfest erleben?

Wie viele andere auch: vor dem Fernseher mit dem Papst oder im Dom mit dem Erzbischof.

gr

