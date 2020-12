Tempo 30 in Tegernsee – auch Stadtrat will‘s prüfen

Die SPD am Tegernsee will das Tegernseer Tal fit für Radler machen. Der Stadtrat hat sich damit befasst, konnte sich aber nur zu einer von drei Maßnahmen durchringen.

Tegernsee – „Das Tegernseer Tal – fit für Radler“, so lautet eine Initiative der Stadt- und Gemeinderäte der SPD am Tegernsee. Sie schlagen die Schaffung von einheitlichen „Tegernseer Tal Fahrradständern“ vor, die Einführung eines „Tegernseer Tal Rad-Abends“, bei dem Bürgermeister und Verwaltung über die Maßnahmen und Planungen zur Förderung des Radverkehrs berichten. Und sie wollen, dass die Einführung von Tempo 30 geprüft wird, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Bei der gemeinsamen Bürgermeisterrunde hatten sich alle Talchefs schon mit dem Antrag befasst, der Tegernseer Verkehrsausschuss hatte zuletzt nach ausführlicher Diskussion eine Empfehlung angegeben, die jetzt auch dem kompletten Stadtrat vorlag. Der Ausschuss hielt demnach nur die Prüfung von Tempo 30 im Zentrum und Tegernsee-Süd für sinnvoll.

Thomas Mandl (SPD), Mitinitiator des Antrags, bedankte sich zunächst für die Ernsthaftigkeit, mit der der Antrag verfolgt werde. Er hielt zwar die Einführung der Fahrradständer und des Radabends für ebenso wichtig, fand aber, dass die Prüfung von Tempo 30 „ein Anfang“ wäre.

Tempo 30 in Tegernsee: „Talgedanke muss der Tenor sein“

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) verwies auf etliche Probleme, die mit Tempo 30 verbunden seien. So dürften dort keine Linienbusse unterwegs und keine Zebrastreifen vorhanden sein. Es bestehe aber die Möglichkeit, über Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr zwischen St. Quirin und Rottach-Egern nachzudenken, was ein wirksames Mittel für mehr Lärmschutz sei. Diese Diskussion müsse Tegernsee aber mit Bad Wiessee abstimmen, damit in Folge nicht deren Ortsdurchfahrt belastet werde. „Der Talgedanke muss der Tenor sein“, so Hagn.

„Geschwindigkeitsbegrenzung in der Nacht ist zwar nett, aber da sind relativ wenig Radler unterwegs“, fand Rudolf Gritsch (CSU). Er begrüßte es, dass im Zentrum und abseits der Bundesstraße Tempo 30 geprüft werden soll. „Das erhöht die Sicherheit für alle, die sich wegen der Beengtheit eher nicht aufs Rad trauen.“ Gritsch verwies auf die vielen Städte und Gemeinden, die Tempo 30 eingeführt hätten. Der Einspruch des Landratsamts, zuständig für die Bundesstraße, „ist nicht mehr zu akzeptieren“, sagte Gritsch.

Dann wurde abgestimmt. Die Anschaffung von Radständern wurde zurückgestellt (einstimmig), Radabend soll es keinen gegen (12:4), die Einführung von Tempo 30 im Ortsbereich soll geprüft werden (eine Gegenstimme).

Alle Infos zu Corona lesen Sie hier in unserem Ticker.

gr