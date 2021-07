Clubhaus: Terrassen-Erweiterung vorerst genehmigt

Nachfrage im Bauausschuss wegen Bestuhlung am Clubhaus

Bei schönem Wetter tummeln sich auf der August-Macke-Anlage in Tegernsee nicht nur Spaziergänger. Das Clubhaus Bachmair Weissach von Korbinian Kohler hat seine Terrasse erweitert und auf der öffentlichen Fläche Tische und Stühle aufgestellt. „Wie ist da eigentlich die Regelung?“, wollte Rudolf Gritsch (CSU) jüngst im Bauausschuss wissen.

Tegernsee - Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) klärte die Mitglieder des Bauausschusses auf. So habe die Stadt bereits im vergangenen Jahr und im Zuge der Corona-Auflagen zugesagt, dass die bewirtschaftete Fläche von 40 auf 60 Quadratmeter erweitert werden dürfe. Dies sei mit der Schlösser- und Seenverwaltung, von der die Stadt die Fläche gepachtet habe, so abgesprochen. „Wir werden jetzt mal beobachten, wie das funktioniert“, sagte Hagn und ergänzte, dass bisher noch kein Antrag auf eine dauerhafte Erweiterung des Sitzplatzangebots bei der Stadt eingegangen sei.

Eine Gefährdung würden allerdings die Schirmständer darstellen, wenn sie nach Betriebsschluss aufgestellt seien. „Auch die Parkerei in diesem Bereich wird nicht einfacher“, meinte Hagn. Andreas Obermüller (FWG) kritisierte ebenfalls, dass abends dort die Autos teilweise hintereinander und auf dem Gehweg parken würden. „Das ist gefährlich“, so Obermüller. Die Stadt sei an der Angelegenheit dran, versicherte Hagn. „Zusammen mit den Betreibern.“

