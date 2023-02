Ludwig-Thoma-Haus öffnet zur Tegernseer Woche – nur fürs Jubiläum

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Das Ludwig-Thoma-Haus ist saniert und wird gepflegt. © MKF_MaxKalup

Ludwig Thoma hat nicht nur „Die heilige Nacht“ geschrieben, sondern auch üble Hetzartikel verfasst. Sein ehemaliges Wohnhaus in Tegernsee gehört einer Stiftung der Stadt München. Die denkt noch darüber nach, wie sie künftig mit dem Erbe umgeht.

Tegernsee – Die Tegernseer Woche jährt sich heuer zum 50. Mal. Ein Jubiläum, zu dessen Anlass die Stadt München ihr Ludwig-Thoma-Haus in Tegernsee nach drei Jahren erstmals wieder öffnet. Sehr zur Freude von Birgit Halmbacher-Höplinger, Organisatorin der Kulturwoche: „Das Thoma-Haus gehört einfach zu Tegernsee.“ Nach alter Tradition werde es zur Tegernseer Woche Ende September in der noch aus Zeiten des Dichters erhaltenen Stube eine musikalische begleitete Lesung geben, dazu eine Führung.

Das genaue Programm ist noch in der Planung. „Aber wir haben das mündliche Okay“, berichtet Halmbacher-Höplinger. Die Kulturreferentin hatte die Stadt München gebeten, die – immer sehr gefragte – Veranstaltung im Thoma-Haus möglich zu machen. Ablaufen, so Halmbacher-Höplinger, solle sie „so, wie es immer war“.

Seit der Sanierung keine Veranstaltungen mehr

Dies, erklärt die Stadt München auf Anfrage, gilt allerdings nur für den besonderen Anlass. Es ist nicht geplant, das Haus wieder so zu präsentieren wie vor 2019. Dort lebte der Dichter vom Frühjahr 1908 bis zu seinem Tod durch Magenkrebs am 26. August 1921. Das Arbeitszimmer mit Bibliothek, die „Kuchl“ und die gute Stube sind originalgetreu erhalten. Unterhalten wird das museale Haus von einer Stiftung der Stadt München. Als sich Hausverwalterin Irene Hausperger 2019 nach 28 Jahren in den Ruhestand verabschiedete, ließ die Stadt Dach und Außenmauer ausbessern und Holzgeländer erneuern. Es zog ein neuer Hausverwalter ein, aber Führungen oder Veranstaltungen fanden nicht mehr statt. Die Homepage ist seit 2020 unverändert. Dort heißt es noch immer, dass wegen Corona im Frühjahr 2021 keine Veranstaltungen möglich seien.

Im Inneren des Hauses ist zum Beispiel der Salon des Dichters originalgetreu erhalten. © THOMAS PLETTENBERG

Zur Zukunft des Hauses hatte sich die Stadt München seither nicht geäußert. Aber es ist kein Geheimnis, dass Thomas Werk nicht nur Erzählungen wie „Die heilige Nacht“ oder Romane wie „Der Ruepp“ umfasst. In Tegernsee schrieb Thoma auch eine Vielzahl antisemitischer Hetztiraden, die unter einem Pseudonym im Miesbacher Anzeiger veröffentlicht wurden.

Geschichtliche Einordung ist notwendig

Einfach nur das Zuhause des Dichters zu zeigen, kommt für die Stadt nicht mehr in Frage. „Aus heutiger Sicht ist eine geschichtliche Einordnung notwendig“, erklärt Stadt-Sprecher Matthias Kristbauer. „Es ist wichtig, dass es einen ernsthaften Diskurs über Ludwig Thoma, sein Werk und seine Nachwirkungen gibt.“ Ein Konzept für die Nutzung zu entwickeln, brauche Zeit: „Deshalb können wir derzeit noch keine komplette Öffnung des Hauses für Gästeführungen anbieten.“ Kleinere Veranstaltungen könnten aber wieder stattfinden. Insgesamt stehe der Erhalt des Thoma-Hauses nicht infrage, versichert Kristlbauer: „Die Tuften wird sicherlich bestehen bleiben und wieder für Gäste geöffnet werden.“