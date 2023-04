Demolierte Toiletten-Anlage bei Rottacher Schule: Videomaterial hilft bei der Tätersuche

Von: Christina Jachert-Maier

Probleme mit Vandalismus gab es beim Sportplatz an der Rottacher Schule schon öfter. Im jüngsten Fall entstand beträchtlicher Sachschaden. Bei den Ermittlungen kann die Polizei aus Material aus einer Überwachungskamera zurückgreifen.

Rottach-Egern – Die Toilettendeckel zerschlagen, Papierhalter heruntergerissen, Wände beschmiert: In den Osterferien nahmen sich Zerstörungswütige die Behinderten- und Damentoilette bei der Sporthalle der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern vor. Obendrein versuchten sie, Papier und diverse Gegenstände zu entzünden, was nicht gelang. Wann sich das Ganze abspielte, ist bekannt: Die Gemeinde Rottach-Egern hat eine Überwachungskamera installiert. Das Videomaterial zeigt: Es war am Dienstag, 11. April, zwischen 16 und 17 Uhr, als die Täter ihr Unwesen trieben. Noch handelt es sich um namenlose Unbekannte. „Die Auswertung der Videos und die Identifizierung der Täter dauert an“, teilt die Wiesseer Polizei mit.

Bauhof muss Schmierereien beseitigen

Das Rathaus hat am vergangenen Montag Strafanzeige erstattet, die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Nach Schätzung der Beamten beläuft sich der Schaden auf mindestens 1500 Euro. „Vor allem bedeutet das einen gehörigen Aufwand“, erklärt Bürgermeister Christian Köck. Die Beseitigung der Schmierereien werde den Bauhof schwer beschäftigen.

Zigarettenkippen und Unrat am Sportplatz

In Zusammenhang stehen dürfte die Tat mit dem Umstand, dass sich auf dem frei zugänglichen Sportgelände oft Jugendliche treffen, denen der Sinn nicht nach Ballspielen steht. „Das ist ein Problem, das seit Jahren immer wieder aufploppt“, sagt Schulleiter Ulrich Throner. Es fänden sich Zigarettenkippen in der Tiefgarage und auf dem Sportplatz, es werde Alkohol getrunken, Unrat bleibe liegen. Die Schule habe kaum Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, zumal sich das Ganze außerhalb der Unterrichtszeiten abspiele, berichtet Throner. Auf eigene Schüler wirke das Kollegium ein, oft handle es sich aber um Auswärtige. Aktuell sei der Treff wieder zu einem größeren Problem geworden.

Videoüberwachung der Toilettenanlage

„Wir haben jetzt lange unsere Ruhe gehabt“, berichtet Bürgermeister Köck. Vor Jahren schon habe es am Sportplatz einen unliebsamen Treff gegeben. Die Polizei habe auf Hinweis der Gemeinde eine erfolgreiche Kontrollaktion durchgeführt. „Es waren keine Unbekannten, die sie dort angetroffen haben“, weiß Köck. Ihm sei nicht bekannt, ob es sich diesmal um die gleiche Gruppe handle, sei aber zuversichtlich, dass die Videoüberwachung die Identifizierung ermögliche. Die Kameras, so Köck, seien so platziert, dass die Intimsphäre gewahrt bleibe und nur die Gänge überwacht werden. „Aber man sieht, wer sich dort wann aufgehalten hat.“

Weitere Fälle von Sachbeschädigung

Im Januar hatte es einen – noch ungeklärten – Fall von Brandstiftung in der Garderobe der Schule gegeben. Nach Überzeugung des Schulleiters besteht kein Zusammenhang mit dem Vandalismus in der Toilettenanlage. Am ersten April-Wochenende hatten Jugendliche hochwertige Einbauten im derzeit wegen Sanierung geschlossenen Hotel Bachmair am See demoliert. Auch in diesem Fall werden die Täter noch gesucht.