Kein Stellvertreter für Tourismus-Chef Christian Kausch: Posten aus Kostengründen gestrichen

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Der Tourismus am Tegernsee kam im ersten Halbjahr 2022 nur langsam in Schwung. Viele Gäste – hier eine Szene im Rottacher Kurpark – waren noch durch Corona-Einschränkungen verunsichert. © THOMAS PLETTENBERG

Im Frühjahr sollte der Stellvertreter von Tourismus-Chef Christian Kausch seine Arbeit aufnehmen. Doch der Posten wurde gestrichen, aus Kostengründen. Die Budgetdiskussion ist damit nicht beendet.

Tegernseer Tal – Als alleiniger Chef sei die Arbeit zeitlich nicht mehr zu bewältigen, erklärte Christian Kausch im Oktober. Seit 2017 ist der ehemalige Prokurist, der immer wieder als Stellvertreter und Interims-Chef den Laden am Laufen hielt, offiziell Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Um ihn zu entlasten, war die Position seines Stellvertreters im Herbst 2022 ausgeschrieben. Es meldeten sich Bewerber, aber bevor es zu einer Entscheidung kam, wurde die Position vor Weihnachten wieder eingestampft. Es war die Zeit der Budgetdiskussion mit den Gesellschaftern, also den fünf Kommunen im Tegernseer Tal. Die Bürgermeister verlangten Einsparungen. Den noch nicht vergebenen Stellvertreter-Posten kurzfristig zu streichen, lag nahe. „Das ist leichter, als Dinge einzusparen, die bereits laufen“, meint Kausch.

Budget um 130.000 Euro gesenkt

Um rund 130 000 Euro wurde das TTT-Budget 2023 im Lauf der Verhandlungen gedrückt. Insgesamt stehen den Touristikern jetzt knapp fünf Millionen Euro zur Verfügung, der von den Kommunen zu leistende Anteil liegt Kausch zufolge bei 3,5 Millionen Euro. Er sehe die Kürzung pragmatisch, meint Kausch. Die TTT hoffe, die Hauptprojekte trotz der Einsparungen bewältigen zu können. Für den Sparkurs habe er Verständnis: „Es sind schwierige Zeiten.“ Allerdings werde die TTT angesichts der Finanzknappheit manche Erwartungen vielleicht nicht erfüllen können, meint Kausch: „Es wird immer viel gewünscht, aber es darf dann kein Geld kosten.“

Kostendebatte geht weiter

Mit der Streichung des Stellvertreterpostens ist die Kostendebatte nicht beendet. Gestern trafen sich die fünf Tal-Bürgermeister als Gesellschafter und Vertreter des Tourismusbeirats in Tegernsee, um den künftigen Kurs zu beraten. Eines ist gesetzt: Die Belastung der Gemeinden durch die Zahlungen an die TTT muss weiter sinken. „Es haben halt nicht alle fünf Gemeinden die gleiche finanzielle Ausstattung“, erklärt Rottachs Bürgermeister Christian Köck als Sprecher der Gesellschafter. Als Solidargemeinschaft hätten die Gesellschafter darauf zu achten, dass keine Gemeinde durch das TTT-Budget überstrapaziert wird.

Solidargemeinschaft soll Bestand haben

Eine Bemerkung, die vor allem auf die Gemeinde Kreuth zielt, die finanziell schwächer aufgestellt ist als die Kommunen rund ums Seeufer. Der Kreuther Gemeinderat Markus Wrba (FWG) hatte darum im Sommer 2022 öffentlich den Ausstieg seiner Heimatgemeinde aus der TTT gefordert. Kreuth erhalte zu wenig Leistung für den TTT-Beitrag, führte er an. Es wäre besser, das Geld in die Schärfung des Profils als Bergsteigerdorf zu stecken.

Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) hatte dieser Aussage heftig widersprochen. Müsste die Gemeinde die jetzt von der TTT erledigten Dinge in eigener Regie erledigen, käme dies noch teurer, meinte er.

Budget kommt auf den Prüfstand

Ein Punkt, in dem sich die Bürgermeister laut Köck auch bei der gestrigen Sitzung einig waren. „Wir rütteln grundsätzlich nicht an der Solidargemeinschaft“, machte Köck klar. Es habe lange gedauert, das Bündnis zu schmieden, man werde es jetzt nicht aufkündigen. „In meinen Augen wäre das ein Rückschritt.“ Aber man müsse sich innerhalb des Bündnissen intensiv mit der Systematik befassen. Dies solle in der ersten Hälfte des Jahres geschehen, unter Einbeziehung von Experten, kündigt Köck an. Es gebe bereits konkrete Überlegungen: „Aber die sind noch nicht spruchreif.“ Eine Rolle spiele zum Beispiel der nahende Beitritt des Landkreises Miesbach zum MVV.

Im Übrigen habe die TTT bereits Personal abgebaut, erklärt Köck: „Das waren noch nie so wenige.“ Derzeit sind 39 Vollzeitstellen vermerkt. Die große Herausforderung, so Köck, bestehe eben darin, dass alle Gemeinden gleichermaßen von der Arbeit der TTT profitieren: „Wir reden immer von einem Tal. Aber jede Gemeinde hat ihre eigenen Anforderungen.“