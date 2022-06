Traditionsmarkt hat Jubiläum: Tegernseer Trachten- und Handwerkerdult findet zum 20. Mal statt

Von: Christina Jachert-Maier

Bunt bestückt sind die Stände beim Trachten- und Handwerkermarkt in Tegernsee, wie hier 2018. © Archiv tp

Am Wochenende findet wieder der Tegernseer Trachten- und Handwerkermarkt in der Rosenstraße und im Kurpark statt. Die Besucher erwartet ein buntes Angebot.

Tegernsee – Vom schneidigen Trachtenhut zu den gestrickten Wadlstrümpfen, vom feinen Silberschmuck bis zur raumgreifenden Bronzeskulptur reicht das Angebot, das am Wochenende, 25./26. Juni, beim Tegernseer Trachten- und Handwerkermarkt in der Rosenstraße und im Kurpark zu haben ist. Der Traditionsmarkt präsentiert sich nach der Coronapause in der vertrauten Form, und dies nun schon zum 20. Mal.

Rund 50 Stände in der Rosengasse und im Kurpark

Insgesamt 50 Stände reihen sich am Samstag und Sonntag aneinander, geöffnet ist der Markt an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. „Es sind viele Aussteller der ersten Stunde dabei, aber auch neue Anbieter“, sagt Organisator Jens Höpke vom Büro „Markt & Aktion“. Veranstalterin ist die Stadt Tegernsee. Parallel zum Markt dürfen auch die Läden der Stadt öffnen: Am 26. Juni ist verkaufsoffener Sonntag.

Hoher Anspruch an die Qualität

Seit jeher ist der Anspruch an die Qualität der Aussteller bei diesem Markt hoch. Dirndl- und Trachtenschneidereien sind vertreten, Hutmacher, Drechslereien, Edelweißschnitzereien, Gamsbartbinder, Weber, Lederwerkstätten, Blaudrucker und Seifensieder. Handwerkliches findet sich sowohl im Kurpark als auch in der Rosenstraße. Schwerpunktmäßig sind die Anbieter von Trachtenkleidung und traditionellem Zubehör in der Rosenstraße zu finden. Im Kurpark sind zahlreiche handwerkliche und kunsthandwerkliche Stände aufgebaut. Zudem wird dort ein Biergarten aufgebaut, in dem neben Getränken auch süße und herzhafte Schmankerl zu haben sind.

Die Rosenstraße ist bereits ab Freitag, 18.30 Uhr, von der Abzweigung Hauptstraße bis zur Höhe der Anwesen 29 und 32 gesperrt. Aufgehoben wird die Sperre am Sonntag um 19 Uhr.