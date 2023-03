TTT-Verunglimpfung: Hagn rügt Faschingszug-Klamauk

Von: Gerti Reichl

Teilen

Der Tourismus, hier eine Aufnahme vom Karfreitag 2022, erholt sich wieder, während das TTT-Budget sinkt. © ARCHIV TP

Der Tegernseer Stadtrat hat bei seiner jüngsten Sitzung das Tourismus-Budget für 2023 abgesegnet. Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) rügte bei dieser Gelegenheit die Verunglimpfung der Mitarbeiter der Tegernseer Tal Tourismus GmbH beim Kreuther Faschingszug.

Tegernsee – Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), war am Dienstagabend (7. März) eigentlich zur Sitzung des Stadtrats gekommen, um turnusgemäß über die Arbeit, anstehende Projekte und das Budget der TTT zu berichten. Dazu begrüßte ihn Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) noch scherzhaft mit der Bemerkung, dass ihn seit dem Faschingszug wohl jeder kenne. Dort war er mit seinen Mitarbeitern, wie berichtet, aufs Heftigste durch den Kakao gezogen worden. Und genau das wollte Hagn als Gesellschaftervertreter nicht so stehenlassen: „Ich missbillige aufs Schärfste, wenn bei Faschingszügen Mitarbeiter namentlich und despektierlich behandelt werden.“ Wenn man persönliche Animositäten habe, dann solle man das unter vier Augen klären und nicht am Faschingszug, so Hagn. Die Stadträte standen hinter dieser Schelte und applaudierten spontan.

Kausch und die TTT hätten alles getan, was sich Beirat und Gesellschafter gewünscht hätten, kommentierte Hagn zuvor den ausführlichen Bericht des Geschäftsführers. Es sei nämlich „nicht normal“, dass man die Leistung, die Tegernsee nun bekomme, für sinkende Preise erhält, so Hagn.

Gemeint war damit zum einen das Budget und die von den Gesellschaftern verordneten Einsparungen. So finanzieren heuer alle fünf Tal-Gemeinden als Gesellschafter die TTT mit rund 3,5 Millionen, das sind 127 870 Euro weniger als 2022. Insgesamt sinken Einnahmen und Ausgaben geringfügig auf 4,9 Millionen Euro. Dabei macht der Bereich Digitalisierung und Entwicklung mit knapp über 1 Million Euro den größten Brocken aus. Tegernsee muss insgesamt 585 608 Euro überweisen, das sind 5110 Euro mehr als im Vorjahr. Enthalten sind darin der nach Höhe der Kreisumlage errechnete Grundbeitrag über 45 649 Euro, die Marketingumlage, die an der Übernachtungszahl bemessen ist und sich heuer auf 294 604 Euro beläuft. Dazu kommt eine Umlage für die Tourist-Infos in Höhe von 24 353 Euro. Zum Vergleich: Spitzenzahler ist erneut Bad Wiessee mit knapp 1,4 Millionen Euro, Gmund ist mit 163 642 Euro beteiligt. Hagn wies darauf hin, dass im Haushalt 700 000 Euro eingeplant seien und die Ausgabe damit gedeckt sei.

Tourismus-Budget: 250 000 Euro Personalkosten eingespart

Kausch zeigte auf, dass durch Personalveränderungen zwar rund 250 000 Euro eingespart werden konnten („Geld, das wir für den Aufbau eines Digitalisierungsteams brauchen“), jedoch habe sich die Qualität trotz Abbaus erhöht. In vielen Bereichen würden die Einsparungen umgesetzt, so Kausch. Etwa bei den allgemeinen Ausgaben (minus 11 268 Euro) oder für Marketing (minus 154 780 Euro auf 912 120 Euro). Man habe Sponsoringverträge mit Moritz Baer und Viktoria Rebensburg nicht verlängert und reduziere durch Digitalisierung die Ausgaben.

21 700 Euro mehr werden heuer für Veranstaltungen ausgegeben (insgesamt 837 070 Euro). Hier nannte Kausch die Beteiligung an Jubiläen wie dem 20. Tag der Blasmusik, der ein neues Konzept bekomme oder neue Events wie Vollmondschwimmen. 42 990 Euro werde bei den Tourist-Infos eingespart (Ausgaben insgesamt: 949 140 Euro). Die Verbesserung der internen und auch talinternen Kommunikation, angestoßen durch neue Wege während der Coronazeit, der Onlinegang und die Bewerbung der im Aufbau befindlichen TegernseeApp sowie die Umsetzung der Markenworkshops nannte Kausch schließlich als drei wesentliche Ziele für 2023.

Tourismus-Budget: Lob für Transparenz

Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) lobte die Transparenz und das Einbringen des Beirats. Nicht vollends überzeugt war er bei den Leistungsstreichungen. Er habe aber ein gutes Gefühl, dass man sich ausreichend Gedanken gemacht habe. Mehr Diskussion war nicht nötig, und so stimmte der komplette Stadtrat dem Budget zu.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Tegernsee.

gr